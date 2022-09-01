"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Газпрома с целью 325 руб

"Финам" открыл торговую идею: "продавать акции "Газпрома" с целью 325 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,5%, стоп-приказ: 198 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что "Газпром" снова удивил рынок, решив выплатить дивиденды. Во вторник, 30 августа, совет директоров "Газпрома" внезапно для рынка рекомендовал промежуточные дивиденды за I полугодие 2022г в размере 51 руб. на акцию. Зампред правления компании Фамил Садыгов пояснил, что выплаты составят 50% от скорректированной чистой прибыли (2,4 трлн руб.) и в дальнейшем компания намерена выплачивать дивиденды не ниже этого уровня.

"С технической точки зрения бумага предпринимает попытки выйти из нисходящего тренда. Открывать позицию стоит на 3% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне 198 руб. риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,39", - указывают аналитики "Финама".

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