Снижение ставки ЦБ РФ до 7,5% - вполне вероятный шаг регулятора - Альфа-банк

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 7,5% годовых вполне вероятно на заседании 16 сентября, полагает главный экономист Альфа-банк Наталия Орлова.

"Росстат сообщил, что дефляция составила 0,5% с начала месяца, а годовая инфляция замедлилась до 14,3% г/г по состоянию на 29 августа. На наш взгляд, несмотря на продолжающийся нисходящий инфляционный тренд, ЦБ РФ будет придерживаться осторожного подхода на предстоящем заседании 16 сентября на фоне возросших инфляционных ожиданий и восстановления роста кредитования. Таким образом, снижение ключевой ставки на 50 б.п. до 7,50% выглядит вполне вероятным шагом регулятора", - пишет эксперт банка.

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