Движение цены золота зависит от реакции доллара и UST на данные рынка труда США - "Финам"

Движение котировок золота в конце текущей недели будет зависеть от реакции доллара и рынка гособлигаций на пятничные данные по рынку труда США, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"За последние сутки вновь укрепился индекс доллара и повысились доходности по US Treasuries - эти два фактора негативно повлияли на стоимость золота. На этой неделе цена на золото пробила поддержку на уровне $1740/унцию и в ближайшие дни может еще раз протестировать на прочность минимумы июля на $1680/унцию. В такой ситуации спрос на золото остается слабым. Посмотрим, как отреагирует на пятничные данные по рынку труда США доллар и рынок гособлигаций - от этого будет зависеть настрой по золоту в конце текущей недели", - указывает эксперт.

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