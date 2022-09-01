"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Railway Group с прогнозной стоимостью 7,88 гонконгского доллара (HKD), что предполагает потенциал роста около 70% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Китайская многофункциональная строительная компания China Railway Group, акции которой находятся в нашем аналитическом покрытии, представила финансовые результаты за первое полугодие 2022 года. Росту финансовых метрик эмитента в среднесрочной перспективе будет способствовать дальнейшее увеличение инвестиций в инфраструктурные проекты Китая (согласно официальной статистике, в 1П22 инвестиции в основной капитал в сфере транспорта увеличились на 6,7% г/г, до 1,7 трлн юаней), а также повышение доли зарубежного бизнеса. Основным риском для компании остается сложная обстановка на рынке недвижимости, из-за чего снижаются объемы инвестиций и строительства. Тем не менее, учитывая незначительную долю выручки девелоперского подразделения (4,2% за 1П22), мы сохраняем оптимистичный взгляд на акции и подтверждаем рейтинг "покупать" с целевой ценой HKD7,88, что эквивалентно почти 70%-ному потенциалу роста от текущих уровней", - указывает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

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