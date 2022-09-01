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Главная / Мнения аналитиков / Снижение ставки ЦБР в сентябре может составить 50 б.п. - BCS Express
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01 сентября 2022 года 12:24
Снижение ставки ЦБР в сентябре может составить 50 б.п. - BCS Express
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября 2022 года может составить 50 б.п., считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Банк России все же будет аккуратен на сентябрьском заседании - ставку понизит, правда, осторожно, чтобы в дальнейшем оценить влияние новой стоимости фондирования на рынки и экономические процесс. Ожидаю минус 50 б.п., до 7,5% годовых", - пишет аналитик инвестиционной компании в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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