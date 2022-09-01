Снижение ставки ЦБР в сентябре может составить 50 б.п. - BCS Express

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября 2022 года может составить 50 б.п., считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Банк России все же будет аккуратен на сентябрьском заседании - ставку понизит, правда, осторожно, чтобы в дальнейшем оценить влияние новой стоимости фондирования на рынки и экономические процесс. Ожидаю минус 50 б.п., до 7,5% годовых", - пишет аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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