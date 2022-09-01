Рынок акций РФ утром корректируется вниз на внешнем негативе, также просел Газпром

Москва. 1 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг корректируется вниз из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent просела к $95 за баррель); индекс МосБиржи откатился в район 2385 пунктов во главе с выпускающим пар "Газпромом" после ралли накануне на новостях о промежуточных дивидендах (за первое полугодие 2022 года).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2385,72 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1249,49 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 60,14 рубля (-0,09 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%, до 250,8 рубля), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), Сбербанка (-0,9% и -0,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,3%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Московской биржи" (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, по акциям "Газпрома" есть риски закрытия образовавшегося накануне "гэпа".

Внешний фон в четверг негативный. Цены на нефть продолжают начатое на этой неделе падение, а настроения на мировых фондовых площадках пессимистичные. Российский рынок в связи с этим также "охлаждается" после ралли в среду на новостях о рекомендации рекордных дивидендов "Газпрома" за первое полугодие (51,03 руб. на акцию).

Мировые рынки продолжают снижаться после жесткой риторики главы ФРС Джерома Пауэлла, который дал понять, что сделает борьбу с инфляцией приоритетом, в том числе за счет замедления национальной экономики. Это подтвердило опасения инвесторов по повышению процентных ставок ФРС на 75 базисных пунктов на заседании регулятора 20-21 сентября. Краткосрочно американский рынок выглядит перепроданным, в связи с чем в ближайшие дни возможна пауза в продажах, но среднесрочно его перспективы вновь ухудшились.

Индексы МосБиржи и РТС накануне образовали "гэпы" в связи со скачком "Газпрома", для закрытия которых им необходимо будет вернуться в районы 2314 и 1212 пунктов соответственно, что может произойти в рамках снятия краткосрочной перекупленности. Среднесрочно же рынок пытается восстановить восходящий тренд.

Акции "Газпрома" образовали "гэп", для закрытия которого бумагам понадобится опуститься к 204,20 руб. Этот коррекционный сценарий стал бы серьезным давлением на весь рынок. Акционеры "Газпрома" при этом должны одобрить рекомендованные дивиденды на собрании 30 сентября. Российский рынок в августе в целом попытался выйти из среднесрочного "медвежьего" тренда благодаря появлению дивидендных драйверов в таких бумагах, как "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), ТМК, "Русал" и "Самолет" (MOEX: SMLT). Дивидендный фактор может оживить активность покупателей как минимум в первой половине осени, считает Кожухова.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, цены на нефть продолжают снижаться из-за увеличения предложения и опасений, что мировая экономика может еще больше замедлиться на фоне возобновления ограничений для сдерживания COVID-19 в Китае. Общий негативный фон усилило заявление президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер о том, что ФРС необходимо поднять процентные ставки выше 4% к началу следующего года и удерживать их на этом уровне, чтобы вернуть инфляцию к цели.

На российском рынке акций игроки также пока склонны к распродажам, однако текущий внешний негатив вполне можно проигнорировать, считает эксперт.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании Алор брокер" Алексей Антонов, по сообщению Минфина РФ, решение о выплате промежуточных дивидендов "Газпрома" было принято в соответствии с директивой правительства. Поэтому рисков того, что собрание акционеров вновь проголосует против распределения прибыли, практически нет. Более того, повышается вероятность, что "в соответствии с директивой" распределят прибыль и другие госкомпании, в частности, "Роснефть" и Сбербанк (MOEX: SBER). Также можно ожидать дивидендов от "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти".

Именно ожидания щедрых выплат по этим компаниям будет поддерживать рынок акций в ближайшие дни, провоцируя переток средств на него из депозитов и долгового рынка. Поэтому зона сопротивления 2450-2500 пунктов, вполне вероятно, не станет сильной преградой для движения индекса МосБиржи. Но все-таки перед штурмом этого уровня небольшая коррекция необходима.

На валютном рынке пока спокойно. Несмотря на желание Минфина РФ как можно быстрее начать покупку валюты на "нефтегазовые сверхдоходы", в сентябре этого может не случиться. Не исключено также, что бюджетное правило будет введено лишь в следующем году, когда уже станет понятно, во что выльется решение Европы прекратить покупку российской нефти и как пойдут дела с намерением стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть, полагает Антонов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,6-0,9%, завершив август откатом более чем на 3%. На этой неделе американские акции находятся под давлением после слов председателя Федеральной резервной системы Пауэлла о том, что ключевая ставка ФРС должна быть поднята до того уровня, который будет контролировать инфляцию, несмотря на риски рецессии. Индекс S&P 500 с четверга, последнего дня перед выступлением Пауэлла в Джексон-Хоуле, потерял более 5%.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что ФРС, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку "несколько выше" уровня в 3,5%, назвав это значение "ограничивающим" и способным затормозить спрос. Уильямс отметил также, что Федрезерву будет необходимо придерживаться ограничивающего значения ставки "в течение следующего года".

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 1-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%) на сохраняющихся опасениях подъема процентных ставок в мире, несмотря на риски рецессии.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,4 пунктами в предыдущий месяц, согласно данным Caixin Media Co. и S&P Global, которые рассчитывают значение показателя.

Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Аналитики ожидали в среднем менее значительного падения - до 50,2 пункта, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

Розничные продажи в Германии в июле неожиданно выросли на 1,9% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения показателя. В июне показатель упал на 1,6%.

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают снижение. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $95,17 за баррель (-0,5% и -2,3% в среду), октябрьская цена WTI - $89,04 за баррель (-0,6% и -2,3% накануне).

По итогам августа сорт Brent подешевел на 12,3%, WTI - на 9,2%, причем отрицательная динамика отмечена по итогам третьего месяца подряд, что является самым длительным подобным периодом с первой половины 2020 года.

Давление на рынок оказывают опасения спада в мировой экономике на фоне ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками, а также действующих в Китае коронавирусных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-2,9%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-2,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,2%), ПАЛ "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-2,1%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,1%).

Подорожали бумаги ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+15%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,3% и +4,5% "префы"), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+6,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+4,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,79 млрд рублей (из них 6,01 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,17 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 760,62 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").