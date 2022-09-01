Нефтяные цены пока останутся под давлением - ПСБ

Нефтяные цены пока останутся под давлением на фоне несколько преждевременных рисков по Ирану и неясной пока позиции ОПЕК+, а также опасений по снижению темпов мировой экономики, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Вероятный торговый диапазон котировок нефти марки Brent в четверг - $93-95 за баррель, указывает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.