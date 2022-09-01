Рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов первого дня осени в ожидании новых стимулов

Москва. 1 сентября. Доллар США слегка подрастает, евро, напротив, немного дешевеет на "Московской бирже" в четверг утром, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,18 - 60,3 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,28 руб./$1 (+5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 60,33 руб./EUR1 (-12,5 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,87 коп. к уровню закрытия 31 августа, до 60,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,14 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 11,09 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов, в том числе в ожидании новых сигналов относительно денежно-кредитной политики ведущих центробанков мира.

На этой неделе глобальные площадки находятся под давлением после ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, в ходе которого председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и ряд представителей руководства Европейского центрального банка заявили о необходимости - несмотря на риски рецессии - поднимать ставки до того уровня, который будет контролировать инфляцию.

Напротив, участники внутреннего валютного рынка прогнозируют дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России вслед за замедлением инфляции. В среду вечером Росстат сообщил, что с 23 по 29 августа 2022 года зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,16% после дефляции в 0,15% с 16 по 22 августа, в 0,13% с 9 по 15 августа, в 0,08% со 2 по 8 августа.

С начала августа потребительские цены в РФ снизились к 29 августа на 0,54%, с начала 2022 года к той же дате выросли на 10,38%. Из данных за 29 дня августа текущего и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась по состоянию на 29 августа до 14,31% с 14,60% на 22 августа, 14,87% на 15 августа, 15,01% на 8 августа, 15,1% на конец июля.

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 29 августа также на уровне 14,31%. В середине августа ведомство понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2022 году с 17,5% (майская оценка) до 13,4%.

При этом на этой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов (курирующий в правительстве макроэкономику) заявил, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться в интервале 12-13%.

ЦБ ранее в июле понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2022 году равняется 13,6% (на начало июля равнялся 14,6%).

Цены на нефть завершили август снижением и продолжают опускаться в первый день сентября. По итогам прошедшего месяца сорт Brent подешевел на 12,3%, WTI - на 9,2%, причем отрицательная динамика отмечена по итогам третьего месяца подряд, что является самым длительным подобным периодом с первой половины 2020 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:10 МСК в четверг составляет $94,83 за баррель, что на 0,85% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,77 за баррель, что на 0,87% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Давление на рынок оказывают опасения спада в мировой экономике на фоне ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками, а также действующих в Китае коронавирусных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

Министры финансов "большой семерки" на встрече в пятницу планируют одобрить и изложить свой план по установлению потолка цен на российскую нефть, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их информации, план также предусматривает введение потолка цен на нефтепродукты, такие как мазут.

При этом газета отмечает, что европейские официальные лица сомневаются, что план может существенно повлиять на цены. Кроме того, по данным издания, внутри "большой семерки" сохраняются "серьезные разногласия" по поводу данного плана.

В марте США запретили импорт нефти из РФ, в начале июня ЕС утвердил пакет санкций, который предусматривал запрет импорта нефти и некоторых нефтепродуктов из России. При этом отказ от нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев.

В июне лидеры стран G7 договорились о введении в будущем лимита цен на нефть, импортируемую из РФ. По данным издания Politico, США предлагали добиться лимита цен на российскую нефть, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать топливо по установленной цене.