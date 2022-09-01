ПСБ повысил прогнозную цену акций Газпрома до 367 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) повысили прогнозную стоимость акций "Газпрома" до 367 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Газпром за 8 месяцев 2022 года добыл 288,1 млрд куб. м газа. 154,7 млрд куб. м газа поставлено на внутренний рынок, 82,2 млрд куб. м газа поставлено в страны дальнего зарубежья. Данная статистика не стала новостью - сокращение отгрузок зарубеж было ожидаемым, учитывая политику Европы относительно российского газа, а также снижение прокачки по "Северному потоку 1" из-за ремонтов и проблем с турбинами. Основной темой в бумагах "Газпрома" сейчас выступают дивиденды. До 30 сентября, когда состоится ВОСА, ждем роста цены акций, ближайшей целью выступает "круглый" уровень 300 рублей. В случае одобрения решения о выплате дивидендов (а мы считаем, что оно будет одобрено), котировки бумаги могут пытаться спекулятивно тестировать исторические максимумы (397 рублей), но в устойчивое закрепление выше этого уровня не верим, учитывая риски по поставкам в следующем году. С учетом ожидаемых дивидендов за 2022 год (75 рублей/акцию, по нашим оценкам) и инфляции повышаем таргет по "Газпрому" до 367 рублей/акцию", - пишут эксперты.

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