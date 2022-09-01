Уход цены нефти ниже $94/барр. пока маловероятен - Sber CIB

Уход котировок нефти марки Brent ниже уровня в $94 за баррель пока маловероятно, при этом есть потенциал для их роста к $97 за баррель, считают аналитики Sber CIB.

"Росстат в среду вечером сообщил о снижении цен на неделе с 23 по 29 августа, с начала месяца дефляция уже составила 0,54%. По итогам августа падение цен может стать рекордным для этого месяца. В четверг доходности, по нашим прогнозам, могут снизиться на несколько базисных пунктов, поскольку рынок не заложил в цены возможное понижение ставки ЦБ сразу на 100 б.п. на заседании 16 сентября", - отмечает эксперты инвестбанка.

Курс рубля на торгах в четверг, скорее всего, останется около уровня 60 руб./$1, полагают в Sber CIB.

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