Курс рубля, скорее всего, пока останется в диапазоне 60-61 руб./$1 - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 60-61 руб./$1 в ближайшее время, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Несмотря на желание Минфина РФ как можно быстрее начать покупку валюты на "нефтегазовые сверхдоходы", в сентябре этого может не случиться. Не исключено также, что бюджетное правило будет введено лишь в следующем году, когда уже станет понятно, во что выльется решение Европы прекратить покупку российской нефти и как пойдут дела с намерением "Большой семерки" ввести потолок цен на российскую нефть. Диапазон 60-61 руб./$1 по паре доллар/рубль остается актуальным", - пишет эксперт в комментарии.

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