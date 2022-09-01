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01 сентября 2022 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 1 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; при этом поддержку рынку будут оказывать ожидания возможного дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии 2022 года, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый рынок завершил торги в среду очередным снижением. На этой неделе американские акции находятся под давлением после слов председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что ключевая ставка ФРС должна быть поднята до того уровня, который будет контролировать инфляцию, несмотря на риски рецессии. Индекс S&P 500 с четверга, последнего дня перед выступлением Пауэлла в Джексон-Хоуле, потерял более 5%. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью The Wall Street Journal сказал, что ФРС, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку "несколько выше" уровня в 3,5% годовых, назвав это значение "ограничивающим" и способным затормозить спрос. Уильямс отметил также, что Федрезерву будет необходимо придерживаться ограничивающего значения ставки "в течение следующего года".

Число трудящихся в частном секторе США в августе увеличилось на 132 тыс. человек, показали данные исследовательской организации ADP. Темпы роста замедляются по итогам второго месяца подряд: в июле показатель вырос на 268 тыс., в июне - на 480 тыс. Теперь рынок ждет публикации отчета по безработице министерством труда США, которая состоится в пятницу. Эксперты, опрошенные MarketWatch, прогнозируют, что число занятых, включая государственный сектор, в текущем месяце выросло на 380 тыс. человек.

Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона падают на торгах в четверг на сохраняющихся опасениях относительно подъема процентных ставок центробанками мира. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 1,56%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 мск упал на 1,8%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 снизился на 1,7%. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:20 МСК опустился на 1,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,4 пунктами в предыдущий месяц, согласно данным Caixin Media Co. и S&P Global, которые рассчитывают значение показателя. Показатель почти совпал с официальной оценкой PMI в перерабатывающей промышленности на уровне 49,4 пункта, опубликованной Государственным статистическим управлением КНР днем ранее.

В свою очередь цены на нефть завершили август снижением и продолжают опускаться в первый день сентября. По итогам прошедшего месяца сорт Brent подешевел на 12,3%, WTI - на 9,2%, причем отрицательная динамика отмечена по итогам третьего месяца подряд, что является самым длительным подобным периодом с первой половины 2020 года. Давление на рынок оказывают опасения спада в мировой экономике на фоне ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми Центробанками, а также действующих в Китае коронавирусных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в четверг составила $94,87 за баррель, что на 0,81% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 2,3%, до $95,64 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $88,7 за баррель, что на 0,95% ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 2,3%, до $89,55 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,265 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,239 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 августа снизился всего на 0,035% и составил 109,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 803,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сегежа Групп-002P-01R" (+0,42%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,21%) и "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (+0,18%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-13" (-0,7%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,37%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ЛК "Европлан" полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-05 объемом 5,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых. Купоны квартальные. Объем размещения был увеличен с 3 млрд рублей до 5,5 млрд рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 9-12-го купонов.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) полностью разместило 10-летний выпуск облигаций серии 001P-06R объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,7% годовых. Сбор заявок на выпуск с офертой через 4 года прошел 24 августа.

АО "Почта России" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии БО-002P-04 с офертой через 5 лет на уровне 9,25% годовых и увеличило объем размещения с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 9,46% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 31 августа. Техразмещение запланировано на 7 сентября.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставки 7-8-го купонов биржевых облигаций серии 001Р-06 в размере 10,5% годовых. "Трансфин-М" в сентябре 2019 года разместил 10-летние облигации серии 001Р-06 объемом 4,214 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9,25% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 15 сентября.

АО "ДОМ.РФ" приобрело по оферте 165 тыс. 350 облигаций серии 001P-05R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Таким образом, компания выкупила 1,65% выпуска. ДОМ.РФ разместил десятилетний выпуск на 10 млрд руб. в марте 2019 года по ставке 8,35% годовых. Ставка текущего купона - 8,35% годовых.

ООО "Эбис" допустило технические дефолты при выплате 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,235 млн рублей и 3-го купона облигаций серии БО-П05 на 18,069 млн рублей, следует из данных НРД. Выплаты должны были состояться 30 августа, до сих пор средства депозитарий не получил. Трехлетний выпуск серии БО-П02 на 150 млн рублей компания разместила в декабре 2019 года по ставке квартального купона 14% годовых. Выпуск серии БО-П05 на 499,9 млн рублей и сроком обращения 4 года компания размещала в период с ноября 2021 по 2022 год. Ставка квартального купона по выпуску - 14,5% годовых. В августе компания уже допускала технические дефолты по выпускам биржевых и коммерческих облигаций, однако смогла частями выйти из техдефолтов и исполнить обязательства. Эмитент в официальном комментарии сообщал, что причиной неисполнения обязательств стали технические проблемы, связанные с временной невозможностью осуществить перевод денежных средств в НРД, в частности, наложение ограничений ФНС на банковские счета компании.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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