Вероятно сохранение безыдейных торгов на валютном рынке РФ в четверг - ПСБ

Вероятно сохранение безыдейных торгов на российском валютном рынке в четверг, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Допускаем, что пара доллар/рубль может попробовать вновь устремиться в направлении 59,5 руб./$1, однако в целом отметка 60 руб./$1 выступает локальной реперной точкой", - отмечает эксперт в комментарии.

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