Индекс Мосбиржи начнет торги четверга с понижения на 0,2-1,2% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг с понижения в пределах 0,2-1,2%, в диапазоне 2370-2395 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона в момент открытия. Позднее он способен перейти в состояние волатильной консолидации в поиске новых ближайших уровней поддержки и сопротивления", - указывает эксперт в комментарии.

Заметное влияние на ход торгов в России во второй половине дня способны оказать важные внешнеполитические или корпоративные новости, отмечает Манжос. Среди ряда иностранных макроэкономических показателей интерес, по его мнению, будет представлять большой блок статистики, характеризующий состояние рынка труда в США (15:30 МСК).

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