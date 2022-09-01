Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в четверг - 2400-2500п - Freedom Finance Global

Вероятен рост российского рынка акций в пределах 2%, ориентир для индекса Мосбиржи на четверг - диапазон 2400-2500 пунктов, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Валютная пара USD/RUB, вероятно, будет торговаться вблизи 60 руб./$1 в отсутствие факторов, которые были бы способны заметно повлиять на ее курс, указывает эксперт в комментарии.

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