Снижение цен на нефть, скорее всего, имеет скоротечный характер - BCS Express

Текущее снижение цен на нефть, скорее всего, имеет скоротечный характер, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Котировки нефти марки Brent курсируют около уровня $95 за баррель, и "нефтебыки" должны уже начать проявлять характер, иначе резко повысится шанс на движение к планкам риска - $90 и $85 за баррель. Даже при реализации негативного исхода движение может носить скоротечный характер. Впереди высокий осенне-зимний отопительный сезон, а дефицит сырья сохраняется на фоне жесткой геополитики и отключения привычных для западных потребителей потоков дешевого российского сырья", - пишет аналитик в обзоре.

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