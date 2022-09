Brent - $95,2 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги в среду снижением. Фондовые индексы стран АТР снижаются в четверг. Цены на нефть завершили август снижением.

Американский фондовый рынок завершил торги в среду очередным снижением.

На этой неделе американские акции находятся под давлением после слов председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что ключевая ставка ФРС должна быть поднята до того уровня, который будет контролировать инфляцию, несмотря на риски рецессии. Индекс S&P 500 с четверга, последнего дня перед выступлением Пауэлла в Джексон-Хоуле, потерял более 5%.

"Пыль после Джексон-Хоула оседает. На рынке есть конфликтующие элементы - оптимизм, который движет инвесторов покупать акции в яме, и рыночные основы, которые говорят о том, что ситуация ухудшится", - полагает глава макроэкономического анализа Lombard Odier Asset Management Флориан Иелпо.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что ФРС, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку "несколько выше" уровня в 3,5%, назвав это значение "ограничивающим" и способным затормозить спрос. Уильямс отметил также, что Федрезерву будет необходимо придерживаться ограничивающего значения ставки "в течение следующего года".

Число трудящихся в частном секторе США в августе увеличилось на 132 тыс. человек, показали данные исследовательской организации ADP. Темпы роста замедляются по итогам второго месяца подряд: в июле показатель вырос на 268 тыс., в июне - на 480 тыс. Теперь рынок ждет публикации отчета по безработице министерством труда США, которая состоится в пятницу. Эксперты, опрошенные MarketWatch, прогнозируют, что число занятых, включая государственный сектор, в текущем месяце выросло на 380 тыс. человек.

Акции HP Inc. (SPB: HPQ) подешевели на 7,7%. Этот производитель персональных компьютеров и другой электроники сократил выручку в третьем финансовом квартале на 4% на фоне слабости сегмента по продаже ПК.

Котировки акций Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) Inc. обрушились на 21,3%. Компания, управляющая сетью магазинов товаров для дома, объявила о планах закрытия около 150 торговых объектов, сокращения штата сотрудников и привлечения нового финансирования для улучшения финансовых позиций.

Бумаги Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) снизились в цене на 0,4%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг увеличил чистую прибыль на 4% в третьем финквартале, а скорректированный показатель совпал с прогнозами аналитиков.

Капитализация Snap Inc. (SPB: SNAP) выросла на 8,7%. СМИ сообщили, что владелец приложения Snapchat, планирует сократить около 20% сотрудников на фоне спада в отрасли онлайн-рекламы.

Стоимость Seagate Technology (SPB: STX) снизилась на 3,5%. Эта компания, выпускающая жесткие диски и создающая решения для хранения данных, снизила прогноз на первый финансовый квартал, сославшись на ухудшение макроэкономической ситуации.

Значение Dow Jones Industrial Average снизилось на 0,88% - до 31510,43 пункта.

Standard & Poor''s 500 упал на 0,78% - до 3955 пунктов.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,56% и составил 11816,2 пункта.

Всего в августе Dow Jones потерял 3,9%, S&P 500 - 4,2% и Nasdaq - 4,6%.

Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на торгах в четверг на сохраняющихся опасениях относительно подъема процентных ставок центробанками мира.

На этой неделе мировые фондовые рынки находятся под давлением после ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, в ходе которого председатель ФРС Джером Пауэлл и ряд представителей руководства Европейского центрального банка заявили о необходимости - несмотря на риски рецессии - поднимать ставки до того уровня, который будет контролировать инфляцию.

"В какой-то момент центральные банки поймут, что инфляция остается высокой несмотря на повышение процентных ставок, и они остановятся", - считает между тем главный экономист ACY Securities Клиффорд Беннет.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:20 МСК снизился на 1,7%, китайский индекс Shanghai Composite на 0,1%.

В число лидеров падения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции интернет-компании Meituan (-5,2%), оператора казино Sands China Ltd. (-5%), автопроизводителя BYD Co. Ltd. (-4,9%) и владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (-3,9%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,4 пунктами в предыдущий месяц, согласно данным Caixin Media Co. и S&P Global, которые рассчитывают значение показателя.

Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Аналитики ожидали в среднем менее значительного падения - до 50,2 пункта, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

Между тем показатель Caixin и S&P Global почти совпал с официальной оценкой PMI в перерабатывающей промышленности на уровне 49,4 пункта, опубликованной Государственным статистическим управлением КНР днем ранее.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 мск уменьшилось на 1,6%.

Наиболее активно среди компонентов индекса дешевеют акции химической Unitika Ltd. (-4,6%), торговой Marubeni Corp. (-4%) и машиностроительной Denso Corp. (-3,9%).

Бумаги медиакомпании Kadokawa Corp. повышаются на 5% на новости о том, что в ее IT-подразделение - FromSoftware Inc. - инвестировали Sony Group Corp. и Tencent Holdings Ltd.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 мск упал на 1,8%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. дешевеют на 2%, автопроизводителя Kia Corp. - на 0,3%.

Экономика Южной Кореи во втором квартале 2022 года выросла на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года, показали окончательные данные Банка Кореи. По сравнению с первым кварталом 2022 года ВВП страны увеличился на 0,7%.

Обе оценки совпали с предварительными данными.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 снизился на 1,7%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto падает на 1% и 1,3% соответственно.

Цены на нефть завершили август снижением и продолжают опускаться в первый день сентября.

По итогам прошедшего месяца сорт Brent подешевел на 12,3%, WTI - на 9,2%, причем отрицательная динамика отмечена по итогам третьего месяца подряд, что является самым длительным подобным периодом с первой половины 2020 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в четверг составляет $95,18 за баррель, что на $0,46 (0,48) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,2 (2,3%), до $95,64 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,08 за баррель, что на $0,47 (0,52%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,09 (2,3%), до $89,55 за баррель.

Давление на рынок оказывают опасения спада в мировой экономике на фоне ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми Центробанками, а также действующих в Китае коронавирусных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

"Опасения, касающиеся состояния экономики, - это ключевая причина падения нефтяного рынка", - говорит аналитик по энергетическим рынкам WTRG Economics Джеймс Уильямс, слова которого приводит Market Watch.

"ОПЕК высказывает опасения в отношении перспектив спроса, и временами представители картеля поднимают вопрос о снижении квот. Возможность рецессии сейчас занимает важное место в размышлениях ОПЕК", - отмечает эксперт.