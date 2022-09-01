Возможна незначительная коррекция индекса Мосбиржи в ближайшие дни - BCS Express

Возможна незначительная коррекция вниз по индексу Мосбиржи в ближайшие одну-три сессии, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи поднялся к 2400 пунктов. Рост в среду был обеспечен не только "Газпромом", но и другими "голубыми фишками". Важным драйвером для многих ликвидных бумаг теперь выступают ожидания притока значительной части средств на рынок от реинвестирования дивидендов "Газпрома". По нашим расчетам, во второй половине октября-ноябре на рынок может вернуться 97,7-130,3 млрд руб. Это соответствует 3,6-4,8 дней торговых оборотов. Если предположить, что процесс реинвестирования растянется на 2 месяца, то доля притоков в ежедневных торговых оборотах может достигать 6-8%. Процесс схож с buyback. В качестве следующих целей по индексу Мосбиржи ранее выделялся диапазон 2460-2500 пунктов. (+2,5-4% к текущим). Эти ориентиры в сентябре остаются актуальными, несмотря на то, что в ближайшие 1-3 сессии допускаем незначительную волну коррекции", - пишет аналитик в комментарии.

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