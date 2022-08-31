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31 августа 2022 года 20:02

Рубль вернулся к небольшому снижению к доллару и евро на закрытие волатильных торгов среды

Москва. 31 августа. Доллар США и евро умеренно повысились на "Московской бирже" по итогам волатильных торгов среды, рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне упавшей нефти.

Курс доллара США составил 60,23 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 29 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,45 руб./EUR1, подорожав на 45 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,2 копейки - до 60,335 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги среды умеренным понижением к доллару и евро, давление на участников рынка оказала упавшая нефть. К тому же игроки оценивают перспективы возможного дальнейшего ослабления валютного контроля со стороны российских властей и новости, что совет директоров "Газпрома" (MOEX: GAZP) рекомендовал акционерам принять решение о выплате за полугодие дивидендов.

Резидентам могут предоставить право получать наличные - как иностранную валюту, так и рубли - от нерезидентов по внешнеторговым экспортным договорам. Такая мера была предложена Минфином для обеспечения проведения расчетов в условиях санкционного давления, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

По его словам, подготовлен соответствующий проект указа президента РФ ("О дополнительных мерах по обеспечению расчетов в рамках внешнеторговой деятельности российских организаций"). Пока документ не получил всех необходимых согласований с заинтересованными ведомствами и ЦБ, сообщил другой осведомленный источник "Интерфакса".

Предполагается, что полученная по экспортным контрактам наличная валюта должна быть ввезена в Россию в течение 30 рабочих дней после получения и зачислена в течение семи дней после ввоза на счета в уполномоченном банке, отметил собеседник агентства. На нее будут распространяться общие нормы обязательной продажи валютной выручки (сейчас, согласно решению подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, размер обязательной продажи валютной выручки, зачисленной на счета в уполномоченных банках по внешнеторговым контрактам с нерезидентами, приравнен к нулю).

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта в среду дешевеет как к доллару, так и к евро. "Из внутренних новостей можно отметить неожиданную для многих рекомендацию совета директоров "Газпрома" о выплате дивидендов за первое полугодие в объеме около 1,2 трлн руб., или 51,03 руб. на акцию. В случае одобрения рекомендации акционерами компании 30 сентября Газпром может увеличить продажи валюты для обеспечения оптимального соотношения валютных рисков на момент выплат в октябре и ноябре", - говорит Беспалов.

"Если говорить о зарубежных новостях, то на фоне дорогих энергоносителей инфляция в еврозоне, по предварительным данным, составила в августе 9,1% г/г, в очередной раз обновив рекорд за историю наблюдений. Такая ситуация может вынудить ЕЦБ последовать примеру ФРС и действовать более решительно, хотя запас гибкости для ужесточения политики у европейского регулятора не такой большой в связи с разницей экономических показателей европейских стран, включая уровень закредитованности. В США в пятницу опубликуют данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе в августе. Судя по вышедшей во вторник статистике по числу открытых вакансий на рынке труда в США (JOTLS), в июле ситуация улучшилась - показатель вновь превысил 11,2 млн", - отмечает аналитик.

"В валютной секции продолжается консолидация рублевых пар. Внутри дня были заметны локальные движения против рубля - они связаны с реакциями инвесторов на новости относительно дивидендов "Газпрома". Стратегически это не меняет положение российской валюты. Все такой же опорой рублю выступает наличие профицита торгового баланса в России. Навес предложения валюты больше, чем спрос на эту валюту. Такое положение дел поддерживает курс рубля", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

За неделю с 23 по 29 августа 2022 г. потребительские цены снизились на 0,16%, сообщила в среду Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 16 по 22 августа цены продемонстрировали снижение на 0,15%.

С начала августа цены снизились на 0,54%, с начала года выросли на 10,38%. В августе 2021 года цены повысились на 0,17%, с начала года - на 4,69%. Среднесуточное снижение цен с начала августа составил 0,019%.

Минэкономразвития в середине августа в проекте уточненного макропрогноза понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2022 году с 17,5% (майская оценка) до 13,4%.

При этом на этой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов (курирующий в правительстве макроэкономику) заявил, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться в интервале 12-13%.

ЦБ ранее в июле понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2022 году равняется 13,6% (на начало июля равнялся 14,6%).

Участники рынков при этом продолжают оценивать заявления представителей руководства Федеральной резервной системы относительно дальнейшего курса монетарной политики.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что ФРС, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку "несколько выше" уровня в 3,5%, назвав это значение "ограничивающим" и способным затормозить спрос. Уильямс отметил, что ФРС будет необходимо придерживаться ограничивающего значения ставки "в течение следующего года".

Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе подтвердил решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

Трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов (б.п.) на сентябрьском заседании ФРС в 73%. Таким образом, регулятор может решиться на масштабное повышение ставки третий раз подряд. Между тем некоторые экономисты полагают, что ФРС может повысить ставку лишь на 50 б.п.

Цены на нефть продолжают падать в среду вечером, даже несмотря на данные о недельном снижении запасов энергоресурса в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 МСК в среду составляет $96,72 за баррель, что на 2,61% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,89 за баррель, что на 0,82% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,33 млн баррелей - до 418,35 млн баррелей, показали данные министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,17 млн баррелей и составили 214,48 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 950 тыс. баррелей, запасов бензина - на 1 млн баррелей, сообщает Bloomberg.

Нефтяной рынок обеспокоен перспективами снижения спроса из-за наступления экономической рецессии, вызванной ужесточением монетарных политик центробанков мира. Это негативно сказывается на нефтяных котировках, которые могут завершить третий месяц подряд падением, пишет Dow Jones.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 1 сентября на 12,91 копейки, до 60,2386 руб./$1, и уменьшил курс евро на 36,11 копейки, до 60,2141 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 19,02 копейки по отношению ко вторнику и составил 60,1846 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 14,37 копейки и составил 60,1914 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $21 млрд 137,993 млн, из которых $936,614 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 201,379 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 27,92 копейки, до 60,2178 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" понизился на 36,98 копейки, до 60,2121 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR995,465 млн, из которых EUR226,519 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR768,946 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного снизились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,28% и 8,31% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на отметке 8,33% годовых, ставки на срок 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 8,37% и 8,39% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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