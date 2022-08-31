Цены евробондов РФ продемонстрировали в среду смешанную динамику 3-й день подряд, UST также торговались в боковике

Москва. 31 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду смешанную динамику третий день подряд. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) приостановили ценовое падение, доминировавшее на рынке после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле о решимости американского ЦБ ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы взять под контроль инфляцию, и 31 августа торговались уже в боковике. Таким образом, изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 211 базисных пунктов - до 58,91% от номинала (их доходность выросла на 38 базисных пунктов - до 10,85% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 7 базисных пунктов - до 56,71% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 10,99% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1,5 базисного пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 34 базисных пункта - до 45,8% от номинала (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов - до 11,89% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 565 базисных пунктов - до 41% от номинала (их доходность выросла на 445 базисных пунктов - до 32,78% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 37 базисных пунктов - до 47,71% от номинала (их доходность снизилась на 195 базисных пунктов - до 21,99% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 8 базисных пунктов, подорожав до 44,75% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 19,68% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подорожали за день на 32 базисных пункта - до 61,24% от номинала (их доходность снизилась на 28 базисных пунктов - до 32,38% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 6 базисных пунктов, подорожав до 68,49% от номинала (его доходность практически не изменилась и составила 46,15% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 31 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов, а также наметившейся стабилизации ситуации в секторе базовых активов в ожидании публикации важных данных по рынку труда в США. Поддержку еврооблигациям России оказывает и отсутствие новых сообщений на санкционную и геополитическую тематику.

Число трудящихся в частном секторе США в августе увеличилось на 132 тыс. человек, показали данные исследовательской организации ADP. Темпы увеличения замедлились по итогам второго месяца подряд: в июле показатель вырос на 268 тыс., в июне - на 480 тыс. Теперь рынок ждет публикации отчета по безработице министерством труда США, которая состоится в пятницу. Эксперты, опрошенные MarketWatch, прогнозируют, что число занятых, включая государственный сектор, в текущем месяце выросло на 380 тыс. человек.