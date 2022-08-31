Потенциал роста акций Группы ЛСР и Самолета составляет 22% и 12% соответственно - Sber CIB

Потенциал роста акций "Группы ЛСР" и "Группы компаний "Самолет" составляет 22% и 12% соответственно, сообщается в комментарии Sber CIB.

Как ожидают аналитики инвестбанка, в 2022г продажи "Группы ЛСР" вырастут на 20% в денежном выражении. Этому будет способствовать повышение цен и увеличение доли бизнес-класса в структуре продаж, а также запуск новых проектов - по итогам 2021г портфель проектов компании вырос на 14% в квадратных метрах и на 70% - в рублях.

"Ожидается, что в 2023г продажи увеличатся на 40% в денежном выражении. Мультипликатор P/NAV - цена/стоимость портфеля проектов с поправкой на чистый долг и долю партнёров - находится на уровне 0,14. Его среднее значение составило 0,5. По нашим оценкам, котировки ЛСР могут подняться ещё примерно на 22%, даже если группа не выплатит дивиденды за 2022г", - пишут эксперты Sber CIB.

ГК "Самолет" обладает самым большим земельным банком среди публичных девелоперов - 29 млн кв. м c учётом доли партнёров, отмечается в комментарии. Большая часть этих земель находится в Московской области и Москве, где выше всего покупательная способность и устойчивость к кризисам. Масштабный земельный банк и активная стратегия продаж, по мнению стратегов инвестбанка, позволят компании продемонстрировать рост даже в кризисный год.

"Продажи "Самолета" увеличатся на 43% в квадратных метрах, - прогнозируют в Sber CIB. - Компания продолжает платить дивиденды, а её акции котируются с привлекательными мультипликаторами. P/NAV 0,6 - с момента IPO в 2020г среднее значение этого коэффициента составляло 1,0. Потенциал роста акций "Самолета" - около 12%".

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