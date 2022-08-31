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Главная / Мнения аналитиков / Рубль завершает август в плюсе, но с сентября может оказаться под давлением - "Велес Капитал"
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31 августа 2022 года 18:33
Рубль завершает август в плюсе, но с сентября может оказаться под давлением - "Велес Капитал"
Рубль завершает август в плюсе, но с сентября может оказаться под давлением, считает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "Формально по итогам августа рубль удерживает плюс: июльские торги пара доллар/рубль закрывала на уровне 61,62 руб./$1, а сейчас находится чуть выше 60 руб./$1. Тем не менее, после достижения рублем во второй половине августа максимума в 57,7 большую часть оставшегося месяца российская валюта корректировалась, ощутив поддержку лишь в период крупных налоговых платежей", - отмечает эксперт. По мнению Кравченко, основное давление на рубль во второй половине августе оказало сочетание ряда факторов: ожидания возобновления операций покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила; обновление исторических максимумов по индексу доллара под влиянием ожиданий ужесточения процентной политики ФРС; дальнейшая стабилизация потоков импорта в РФ. Эксперт допускает, что падение рубля могло бы быть более существенным, если бы не поддержка нефтяных котировок, демонстрировавших рост во второй половине месяца. "Ожидаем в сентябре дальнейшего постепенного ослабления рубля, чему будут способствовать уже упомянутые факторы: восстановление импорта, возможное возобновление операций покупки валюты по бюджетному правилу и подъем ставок в США. В то же время, мы не исключаем скорого замедления или паузы в смягчении процентной политики ЦБ РФ, что замедлит снижение рубля под влиянием вышеуказанных факторов", - прогнозирует стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОСИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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