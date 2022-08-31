2460-2500п по индексу Мосбиржи остаются актуальными целями роста - BCS Express

Уровни 2460-2500 пунктов по индексу Мосбиржи остаются актуальными среднесрочными целями роста, при этом их достижение может произойти гораздо быстрее, чем предполагалось, говорится в комментарии аналитиков BCS Express.

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