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31 августа 2022 года 15:50

Рубль днем перешел к снижению к доллару и евро на фоне возобновившей падение нефти

Москва. 31 августа. Доллар США и евро развернулись вверх и немного дорожают на "Московской бирже" в среду днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне возобновившей падение нефти.

Курс доллара США составил 60,15 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,16 руб./EUR1, подорожав на 16 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 18,61 копейки - до 60,15 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз после повышения на старте торгов и немного понижается и к доллару, и к евро. Давление на участников рынка оказывает падающая нефть, к тому же они оценивают новые перспективы возможного дальнейшего ослабления валютного контроля со стороны российских властей.

Резидентам могут предоставить право получать наличные - как иностранную валюту, так и рубли - от нерезидентов по внешнеторговым экспортным договорам. Такая мера была предложена Минфином для обеспечения проведения расчетов в условиях санкционного давления, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

По его словам, подготовлен соответствующий проект указа президента РФ ("О дополнительных мерах по обеспечению расчетов в рамках внешнеторговой деятельности российских организаций"). Пока документ не получил всех необходимых согласований с заинтересованными ведомствами и ЦБ, сообщил другой осведомленный источник "Интерфакса".

Предполагается, что полученная по экспортным контрактам наличная валюта должна быть ввезена в Россию в течение 30 рабочих дней после получения и зачислена в течение семи дней после ввоза на счета в уполномоченном банке, отметил собеседник агентства. На нее будут распространяться общие нормы обязательной продажи валютной выручки (сейчас, согласно решению подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, размер обязательной продажи валютной выручки, зачисленной на счета в уполномоченных банках по внешнеторговым контрактам с нерезидентами, приравнен к нулю).

Участники рынков при этом продолжают оценивать заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшего курса монетарной политики.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что ФРС, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку "несколько выше" уровня в 3,5%, назвав это значение "ограничивающим" и способным затормозить спрос. Уильямс отметил, что ФРС будет необходимо придерживаться ограничивающего значения ставки "в течение следующего года".

Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе подтвердил решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

Трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС в 73%. Таким образом, регулятор может решиться на масштабное повышение ставки третий раз подряд. Между тем некоторые экономисты полагают, что ФРС может повысить ставку лишь на 50 базисных пунктов.

Цены на нефть вновь снижаются после обвала более чем на 5% накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду составляет $95,08 за баррель, что на 2,82% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,01 за баррель, что на 2,87% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ повысили оценку профицита нефти в 2022 году с 0,8 млн баррелей в сутки (б/с) до 0,9 млн б/с, следует из отчетности, подготовленной к заседанию техкомитета, назначенного на 31 августа, с которой ознакомился "Интерфакс".

Исходя из отчетности, эксперты понизили оценку роста спроса на нефть в 2022 году по базовому сценарию с 3,4 млн б/с до 3,1 млн б/с, до 100 млн б/с; роста предложения - с 5,8 млн б/с до 5,6 млн б/с, до 100,9 млн б/с.

Трейдеры ждут еженедельный доклад Минэнерго США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране, который будет опубликован позднее в среду.

Эксперты в среднем ожидают, что запасы нефти упали на 1,9 млн баррелей, бензина - более чем на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,2 млн баррелей, согласно опросу S&P Global Commodity Insights.

"Валютная пара "доллар-рубль" на протяжении всего августа находилась в узком коридоре 58-62 руб./$. В условиях небольших объёмов импорта, спада цен на нефть и значительного уменьшения поставок газа в Европу рубль не только не сможет вернуться к пиковым значениям конца июня, но и продолжит ослабление на протяжении осени. Закупка сначала китайских юаней, а потом и валют других дружественных стран в рамках нового бюджетного правила, которое пока еще находится в стадии обсуждения, в состоянии подтолкнуть курс пары "доллар-рубль" выше отметки 70 руб./$1 к концу 2022 года. Отдельного внимания заслуживает выходящая сегодня вечером статистика по недельной инфляции в России. В случае сохранения показателей, указывающих на дефляцию, вкупе с ослаблением национальной валюты, все более вероятным будет становиться то, что ЦБ РФ временно исчерпал пространство для ослабления денежно-кредитной политики и может оставить ключевую ставку на неизменном уровне на ближайшем заседании 16 сентября", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Общий негативный фон на рынке усилился за счет "ястребиных" сигналов от ключевых центробанков, усиливающих риски рецессии и, соответственно, ослабления глобального спроса на энергоносители. На этом фоне беспорядки в Ливии и Ираке отошли на задний план. В краткосрочной перспективе давление на Brent может усилиться, сместив котировки ниже 95 долларов. Дополнительный негатив до конца недели может привнести потенциальное возобновление роста доллара США в случае выхода сильной статистики по рынку труда", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного снизились в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,28% и 8,31% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на отметке 8,33% годовых, ставки на срок 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 8,37% и 8,39% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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