BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Intel с целью $41,5

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Intel Corp. с целью $41,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 12 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 28%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Уровень риска такой идеи средний, исходя из текущей фундаментальной картины, отмечает эксперт Никита Покровский.

Аналитик инвесткомпании обращает внимание на следующие факторы привлекательности бумаг эмитента:

- Текущее геополитическое противостояние между США и Китаем выявило критически важную зависимость Америки от КНР в области производства полупроводников. Очевидно, что Intel является одной из ключевых компаний, призванных решить данную проблему.

- До 2024 года компания планирует ежегодно направлять как минимум около 35% от своей выручки на капитальные вложения.

- Соглашение с Brookfield Asset Management и поддержка в рамках CHIPS Act значительно поможет Intel в реализации плана по расширению производства. В результате компания за счет собственных средств профинансирует лишь 25% от стоимости новых фабрик на территории США.

- На европейском направлении Intel также нашла поддержку в лице правительства Германии и Италии. В Берлине уже заявили, что направят около $7,3 млрд для постройки завода Intel в Магдебурге стоимостью $19 млрд. В Риме пока только готовятся назвать размеры поддержки.

- Инсайдеры, включая CEO компании Пэта Гелсингера, активно покупают акции на текущем падении.

- Ожидается, что сама отрасль полупроводников замедлит рост до 4,6 г/г в 2023 году. Но столь слабые прогнозы уже заложены в котировки. Начиная с середины 2024 года прогнозируется увеличение темпов до 8-10% г/г.

- Расчет модели дисконтированного денежного потока, даже при текущих крайне скромных консенсус-прогнозах роста на ближайшие 5 лет, указывает на справедливую стоимость выше $43 за акцию.

- При благоприятном сценарии свободный денежный поток (FCF) может достигнуть $15-18 млрд к 2026 году против отрицательного в текущем. В этом случае справедливая стоимость бумаг будет находиться выше $52.

- Несмотря на высокие капитальные затраты, корпорация планирует продолжить выплаты дивидендов. Потенциальная дивидендная доходность в 4,53% может быть дополнительным бонусом.

- Техническая картина на месячных графиках указывает на крайне сильную перепроданность и высокую вероятность формирования как минимум локального дна.

Указывает Покровский и на возможные риски вложений:

- Риск коррекции на широком рынке.

- Появление дополнительных негативных корпоративных или отраслевых новостей.

- Геополитические риски, связанные с высокой текущей зависимостью от азиатского региона.

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