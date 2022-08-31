BCS GM сохраняет позитивную оценку цены бумаг TCS Group

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) сохраняют позитивную оценку цены бумаг TCS Group (рекомендация - "покупать", прогнозная стоимость - 4000 рублей за штуку) на фоне сильной динамики показателей, диверсифицированного бизнеса и уверенных позиций эмитента, сообщается в обзоре.

"Релиз TCS за II квартал 2022 года отразил существенную поддержку со стороны комиссий, которая компенсирует негатив для кредитного бизнеса от увеличения стоимoсти риска и снижения процентных доходов - важный фактор для инвестиционного кейса эмитента", - отмечают эксперты.

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