Sber CIB рекомендует держать акции Газпрома с целью 250 руб

Sber CIB рекомендует держать акции "Газпрома" с целевой ценой 250 рублей за штуку, говорится в комментарии инвестбанка.

"Газпром" снова удивил рынок новостями о рекомендации выплатить дивиденды - 30 августа совет директоров компании внезапно для рынка рекомендовал промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 51 руб. на акцию, напоминают аналитики инвестбанка.

"Это первые промежуточные выплаты "Газпрома" за всю его историю - они не были предусмотрены дивидендной политикой компании, - отмечается в комментарии. - Зампред правления компании Фамил Садыгов пояснил, что выплаты составят 50% от скорректированной чистой прибыли - 2,4 трлн руб. - и в дальнейшем компания намерена выплачивать дивиденды не ниже этого уровня".

По мнению экспертов Sber CIB, неопределённость вокруг объёмов экспорта газа в Европу сохраняется, как и возможность повышения НДПИ для "Газпрома" в 2023г. Они полагают, что, скорее всего, результаты за II полугодие 2022г будут более слабыми, чем за первое, из-за значительного сокращения объёмов экспорта летом и повышенной ставки НДПИ осенью, и это окажет давление на финальные дивиденды.

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