"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ТГК-1" с целью 0,0095 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,5%, стоп-приказ: 0,0083 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

1 сентября компания представит финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2022г. Эксперты ожидают публикацию хороших показателей и прогнозов, что, по их мнению, окажет положительное влияние на стоимость акций.

"С технической точки зрения цена акции пробила локальный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 0,0095 рубля. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,0083 рубля риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,50", - указывают аналитики инвесткомпании.

ПАО "ТГК-1" ("Территориальная генерирующая компания № 1") - ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном округе. Объединяет 53 электростанции в четырех субъектах России, занимает третье место в стране по величине установленной мощности.

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