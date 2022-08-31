"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Broadcom с целью $561

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Broadcom Inc. с целевой ценой $561 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: $490, говорится в комментарии инвестиционной компании

1 сентября эмитент представит финансовую отчетность по итогам II квартала 2022г. Аналитики ожидают, что выручка вырастет до $8,41 млрд, а прибыль на акцию составит $9,56. Если результаты превзойдут ожидания аналитиков, а руководство компании даст хорошие прогнозы, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 10% от портфеля, при выставлении стоп-приказа на уровне $490 риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,43", - указывают эксперты "Финама".

Broadcom Inc. - американская компания по разработке полупроводниковой продукции со штаб-квартирой в Сан-Хосе. На счету производителя более 5000 патентов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.