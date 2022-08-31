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31 августа 2022 года 13:55
Бумаги Baidu обладают потенциалом роста до $160-162 - BCS Express
Бумаги Baidu Inc. обладают потенциалом роста до $160-162, полагают аналитики BCS Express. "Давление на котировки депозитарных расписок Baidu оказывает потенциальная вероятность делистинга с американских площадок ввиду требований американского Совета по надзору за отчетностью публичных компаний (PCAOB). Но ведение диалога по этому поводу между Пекином и Вашингтоном на прошлой неделе позволило достичь предварительной договоренности, позволяющей американским чиновникам просматривать аудиторские документы китайских бумаг, котирующихся в США, включая Baidu, в попытке сохранить листинг компаний на американских биржах", - отмечается в комментарии инвесткомпании. Основным ядром доходов бизнеса, по мнению экспертов, является флагманское приложение для поиска новостей, но зависимость Baidu от цифрового маркетинга делает компанию уязвимой перед экономическими спадами. Для диверсификации бизнеса компания активно развивает новые направления, и она уже получила разрешение на развертывание первых полностью автономных такси на дорогах Китая, а конкурирующий с Alibaba и Huawei бизнес облачных решений, работающих на базе искусственного интеллекта, растет, на взгляд аналитиков, завидными темпами. "Технически бумаги Baidu в середине августа оттолкнулись от линии down-тренда и указывают на развитие восходящей динамики, для подтверждения которой расписки могут сходить в зону поддержки в виде линии тренда и затем перейти к росту. Можно ожидать котировки Baidu в районе $160-162", - указывают стратеги BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-BAIDU-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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