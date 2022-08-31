Котировки нефти вряд ли выйдут за пределы диапазона $92-106/барр. до очередного заседания ОПЕК - "Финам"

Котировки нефти вряд ли выйдут за пределы диапазона $92-106 за баррель Brent до очередного заседания ОПЕК в начале сентября, полагает аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Рост цен на нефть за последние сутки был остановлен опасениями, что некоторые из крупнейших городов Китая вводят ограничения и закрывают предприятия, чтобы обуздать распространение COVID-19. С другой стороны, тревожные политические события в Ираке не получили развития. Все это быстро вернуло ценник Brent опять под уровень $100/барр. Попытка роста нефти Brent, показанная в конце прошлой недели, не получила продолжения, несмотря на то, что тогда цены обновили двухнедельные максимумы. Как видим, сейчас котировки вновь быстро возвращаются в район поддержки на $92-94/барр. Поскольку нефтяной рынок сейчас более-менее стабилен, можно ждать, что вплоть до очередного заседания ОПЕК в начале сентября цены не выйдут за границы текущего торгового диапазона $92-106/барр.", - пишет эксперт инвесткомпании.

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