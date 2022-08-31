Возможен рост котировок акций Газпрома до 300 руб. в ближайшее время - ПСБ

Возможен рост котировок акций "Газпрома" до уровня 300 руб. в ближайшее время, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Газпром" впервые в своей корпоративной истории может выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие, - отмечают аналитики. - При этом дивиденды за полугодие могут составить примерно столько же, сколько компания не выплатила по итогам работы в 2021г, поскольку акционеры отказались принимать решение о распределении прибыли. СД на заочном собрании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды акционерам в размере 51,03 руб./акцию. По текущим ценам - это 25% доходности. ВОСА по дивидендам состоится 30 сентября, а закрытие реестра акционеров для получения выплат - 11 октября. Также "Газпром" сообщил о чистой прибыли за I полугодие в размере 2,5 трлн руб. Полагаем, что акции "Газпрома" на этом фоне в ближайшее время вернутся на "круглый" уровень 300 руб.".

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