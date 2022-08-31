Рынок акций РФ утром превысил 2400п по индексу Мосбиржи на взлетевших бумагах "Газпрома"

Москва. 31 августа. Рынок акций РФ утром в среду раллирует во главе с обновившими с конца июня максимумы акциями "Газпрома" на новостях о рекомендациях совета директоров выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие, в то время как внешние площадки подают негативные сигналы; индекс Мосбиржи превысил рубеж 2400 пунктов, индекс РТС преодолел 1250 пунктов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2413,73 пункта (+4,6%), индекс РТС - 1256,31 пункта (+3,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,8%.

Доллар вырос до 60,54 рубля (+0,6 рубля).

Акции "Газпрома" взлетели до 257,7 рубля (+26,3%), максимум сделок составил 275,96 рубля (+35,3%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 10:19 до 10:49 МСК проводила дискретный аукцион по акциям "Газпрома" из-за роста их цены более чем на 20%.

Совет директоров "Газпрома" во вторник рекомендовал акционерам принять решение о выплате за полугодие дивидендов в размере 51,03 рубля на акцию (общий объем выплат составит 1,208 трлн рублей) и объявил о созыве внеочередного собрания по этому вопросу 30 сентября в заочной форме. Отсечку реестра акционеров под выплаты дивидендов рекомендовано установить 11 октября.

Также подорожали акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+4,8% и +4,5% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+3,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,8%), "Мосбиржи" (+2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Русгидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +1,1% "префы"), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%).

Подешевели бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, на рынке акций РФ в среду существенно возросли обороты торгов в свете новостей о дивидендах "Газпрома" за I полугодие в размере 51,03 руб. Рекомендуется "покупать" бумаги концерна, "накапливать" акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU), "держать" акции МТС и VK (MOEX: VKCO).

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, высокая потенциальная дивидендная доходность по бумагам "Газпрома" (около 25%) подогревает ралли, с выходом бумаг уже в ближайшее время к "круглому" уровню 300 рублей. На этом фоне индекс МосБиржи преодолел отметку 2400 пунктов. При этом сегментированность спроса на другие "фишки" в среду может сохраниться. В целом новость по "Газпрому" (MOEX: GAZP), возвращающая дивидендную привлекательность рынка, носит весьма позитивный характер для инвесторов. И, в частности, способна усилить спрос на нефтяные акции, которые также могут вернуться к практике выплаты хороших дивидендов, полагает эксперт.

Как отмечает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко, "Газпром" может выплатить дивиденды в размере 1,2 трлн руб., или 51,03 руб. на акцию, из прибыли за первое полугодие, которая составила 2,5 трлн руб. Большая часть этих выплат пойдет государству, некоторая доля, возможно, останется в распоряжении самой компании. На этот раз вероятность, что собрание не утвердит рекомендованные дивиденды, можно считать низкой. Дивидендная доходность составляет 25%, что подогревает ралли на рынке. Нельзя исключать спекулятивного роста котировок "Газпрома" в диапазон 300-350 руб. на горизонте нескольких дней.

Ранее (в конце июня - начале июля) на новостях об отказе "Газпрома" от выплаты дивидендов за 2021 год индекс МосБиржи потерял около 200 пунктов, поэтому сейчас он может прибавить 150-200 пунктов, считает Ващенко.

Аналитики BCS Global Markets также полагают, что главным действующим лицом в среду безусловно станет "Газпром", что, учитывая капитализацию газового гиганта, поддержит восходящий тренд на всем российском рынке акций. Нефтяной рынок далек от спокойствия и находится под воздействием противоположных факторов: из негативных - риск рецессии в крупнейших экономиках мира и возврат экспортных поставок из Ирана, из позитивных - высокие цены на газ, сокращение добычи странами ОПЕК+, а также обострение ситуации в Ливии.

Первые в истории промежуточные дивиденды "Газпрома" застали рынок врасплох. Выплата в размере 51 рубль на акцию - это много и в значительной степени компенсирует разочарование, вызванное отменой ГОСА дивидендов за 2021 год, отмечают эксперты.

В США индексы акций накануне снизились на 1-1,2%, продолжив опускаться на заявлениях председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла, который на прошлой неделе подтвердил решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

В свою очередь, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что ФРС, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку "несколько выше" уровня в 3,5%, назвав это значение "ограничивающим" и способным затормозить спрос. Уильямс отметил, что ФРС будет необходимо придерживаться ограничивающего значения ставки "в течение следующего года".

В среду в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), снижается Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 потеряли 0,3-0,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,4 пункта по сравнению с 49 пунктами в предыдущий месяц, сообщило Государственное статистическое управление страны. Значение PMI находится ниже пограничной отметки 50 пунктов второй месяц. Между тем аналитики ожидали в среднем менее значительного повышения - до 49,2 пункта, свидетельствуют результаты опросов The Wall Street Journal и Trading Economics.

PMI сферы услуг и строительства опустился в этом месяце до 52,6 пункта против 53,8 пункта в июле. Сводный PMI снизился до 51,7 пункта с 52,5 пункта.

Потребительские цены во Франции в августе выросли на 6,5%, ожидалось 6,7%. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 6,8% в июле. Аналитики ожидали ослабления всего до 6,7%, сообщает Trading Economics.

Объем ВВП Франции во II квартале увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные национального статистического института Insee. Окончательные данные совпали с предварительной оценкой. Аналитики в среднем не ожидали пересмотра, по данным опроса Trading Economics.

На нефтяном рынке на европейской сессии в среду цены вернулись к снижению после локальной утренней коррекции, Brent не удержала рубеж $100 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $98,56 за баррель (-0,8% и -5,5% во вторник), октябрьская цена WTI - $91,23 за баррель (-0,5% и -5,5% накануне).

Срок действия октябрьских фьючерсов на Brent истекает с закрытием сессии в среду. Более активно торгуемые ноябрьские контракты просели на 0,5%, до $97,33 за баррель.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ повысили оценку профицита нефти в 2022 году с 0,8 млн баррелей в сутки до 0,9 млн б/с, следует из отчетности, подготовленной к заседанию техкомитета, назначенного на 31 августа, с которой ознакомился "Интерфакс".

Исходя из отчетности, эксперты понизили оценку роста спроса на нефть в 2022 году по базовому сценарию с 3,4 млн б/с до 3,1 млн б/с, до 100 млн б/с; роста предложения - с 5,8 млн б/с до 5,6 млн б/с, до 100,9 млн б/с.

Трейдеры тем временем ждут еженедельный доклад Минэнерго США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране, который будет опубликован позднее в среду.

Эксперты в среднем ожидают, что запасы нефти упали на 1,9 млн баррелей, бензина - более чем на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,2 млн баррелей, согласно опросу S&P Global Commodity Insights.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (+8,8%), En+ (MOEX: ENPG) (+3,2%), "Московского кредитного банка" (+2,9%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3,9%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-2,3%), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,2%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 40,185 млрд рублей (из них 22,083 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,693 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,191 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").