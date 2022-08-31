Вероятность снижения S&P 500 в сентябре выше, чем шансы на рост - BCS Express

Вероятность снижения индекса S&P 500 в сентябре текущего года выше, чем шансы на рост, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Ведущие американские индексы по итогам торгов во вторник потеряли еще процент и скатились к значениям конца июля - как раз туда, откуда и стартовало ралли в ожидании разворота инфляции и послабления ФРС. Наши августовские оценки строились на необоснованности эйфории "быков", поскольку делать выводы по устойчивому снижению ценового давления в экономике лишь на основе одного периода нельзя. Глава Федрезерва в прошлую пятницу это тоже подчеркнул. А во вторник свои неутешительные оценки по инфляции и ставке дал президент ФРС Нью-Йорка. Месячная "свеча" на индексе S&P 500 выглядит устрашающе - вероятность развития вниз в сентябре оценивается значительно выше шанса на слом негативного сентимента", - пишет аналитик в обзоре.

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