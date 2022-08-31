Цена нефти, скорее всего, поднимется к $100/барр. на торгах в среду - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, поднимутся к уровню $100 за баррель на торгах в среду, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Ближайшее заседание ОПЕК+ состоится 5 сентября, очевидно, что до этого риторика будет разнонаправленной. Данные от Американского института нефти показали рост запасов сырой нефти на 0,6 млн баррелей, но это было нивелировано сокращением запасов бензинов на 3,4 млн баррелей и дистиллятов на 1,7 млн баррелей. В среду выйдут данные уже от Минэнерго США, интересные с точки зрения оценки спроса. Ориентир по Brent на день - попытки отскока к $100 за баррель (это касается уже ноябрьского фьючерса)", - отмечает аналитик в комментарии.

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