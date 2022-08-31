Рубль растет к доллару и евро на старте торгов последнего дня лета

Москва. 31 августа. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,61 - 60,2 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,68 руб./$1 (-26 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 59,7875 руб./EUR1 (-21,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,86 коп. к уровню закрытия 30 августа, до 59,73 рубля.

Доллар при этом оказался на 68,77 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 78,77 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов последнего дня лета вслед за дорогой нефтью, котировки которой восстанавливаются после снижения накануне.

Участники рынков при этом продолжают оценивать заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшего курса монетарной политики.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что ФРС, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку "несколько выше" уровня в 3,5%, назвав это значение "ограничивающим" и способным затормозить спрос. Уильямс отметил, что ФРС будет необходимо придерживаться ограничивающего значения ставки "в течение следующего года".

Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе подтвердил решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

Трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС в 73%. Таким образом, регулятор может решиться на масштабное повышение ставки третий раз подряд. Между тем некоторые экономисты полагают, что ФРС может повысить ставку лишь на 50 базисных пунктов.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК в среду составляет $100,01 за баррель, что на 0,7% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,37 за баррель, что на 0,8% выше итогового значения предыдущей сессии.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ повысили оценку профицита нефти в 2022 году с 0,8 млн баррелей в сутки (б/с) до 0,9 млн б/с, следует из отчетности, подготовленной к заседанию техкомитета, назначенного на 31 августа, с которой ознакомился "Интерфакс".

Исходя из отчетности, эксперты понизили оценку роста спроса на нефть в 2022 году по базовому сценарию с 3,4 млн б/с до 3,1 млн б/с, до 100 млн б/с; роста предложения - с 5,8 млн б/с до 5,6 млн б/с, до 100,9 млн б/с.

Трейдеры тем временем ждут еженедельный доклад Минэнерго США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране, который будет опубликован позднее в среду.

Эксперты в среднем ожидают, что запасы нефти упали на 1,9 млн баррелей, бензина - более чем на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,2 млн баррелей, согласно опросу S&P Global Commodity Insights.