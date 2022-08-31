Вероятно укрепление рубля до 59,5 руб./$1 в среду - Sber CIB

Вероятно укрепление рубля до 59,5 руб./$1 в среду, говорится в комментарии Sber CIB.

"Рубль к вечеру вторника смог закрепиться ниже 60 руб./$1. По всей видимости, экспортёры постепенно наращивают продажи валюты. Решение "Газпрома" выплатить 1,2 трлн руб. промежуточных дивидендов в октябре может оказать поддержку рублю, поскольку выплаты могут быть частично профинансированы за счёт продажи валюты. В этих условиях рубль продолжит дорожать и может закрепиться в среду около 59,5 руб./$1", - пишут аналитики инвестбанка.

Нефть Brent в среду утром отыгрывает вчерашние потери: октябрьский фьючерс (экспирация 31 августа) торгуется вблизи $100/барр., а ноябрьский - $99/барр. Как считают аналитики, статистика по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) может оказать поддержку ценам. Экспирация октябрьского контракта Brent пройдёт на уровне около $102/барр.

Эксперты Sber CIB ожидают, что в среду котировки ОФЗ продолжат постепенно расти в преддверии публикации данных по недельному изменению цен.

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