Индекс Мосбиржи может уйти выше 2400п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи может уйти выше уровня 2400 пунктов на торгах в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Считаем, что сегментированность спроса на другие "фишки" в среду может сохраниться. Но в целом новость по "Газпрому", возвращающая дивидендную привлекательность рынка, носит весьма позитивный характер. И в частности, способна усилить спрос на акции (в первую очередь в "нефтянке", компании которой также могут вернуться к практике выплаты хороших дивидендов)", - отмечает эксперт в комментарии.

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