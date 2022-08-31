Доходность 10-летних ОФЗ к концу года может понизиться до уровня 8,5% - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ к концу года может понизиться до уровня 8,5% годовых, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Торговая активность на рынке ОФЗ во вторник оставалась невысокой - оборот по индексу RGBI сократился до 5,5 млрд руб. с 6,1 млрд руб. в понедельник; кривая госбумаг осталась без изменений. В среду торги будут проходить в ожидании традиционных данных по недельный инфляции, которые будут отыгрываться инвесторами уже в четверг", - отмечает эксперт.

По мнению Грицкевича, в целом тренд на замедление инфляции по-прежнему сохраняется. По итогам года ожидается ее замедление до 12,5%, а в марте-мае 2023г на фоне высокой базы текущего года инфляция может замедлиться до ~4% г/г. На этом фоне аналитик видит потенциал для снижения ключевой ставки в текущем году на 100 б.п. - до 7%, что остается позитивным фактором для рынка ОФЗ.

"Дополнительным поддерживающим фактором для долгового рынка станет выход дорогих вкладов в сентябре, открытых ранее по высоким ставкам на 6 месяцев. При текущих ставках ~7% доходность ОФЗ сроком 5-10 лет на уровне 8,5%-9,0% выглядит привлекательно. Таким образом, до конца года целью по 10-летим ОФЗ видим уровень ~8,5% годовых при текущем значении 9,05%", - прогнозирует эксперт банка.

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