Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика России, Китая и еврозоны:

- ИПЦ в еврозоне за август;

- Индексы PMI в Китае за август;

- Объём розничных продаж и уровень безработицы в России в июле.

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