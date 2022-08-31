Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 31 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала; поддержку рынку будут оказывать ожидания возможного дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ во II полугодии 2022 года, а также новости о рекомендации совета директоров "Газпрома" выплатить дивиденды за I полугодие, что позитивно в целом для всех российских активов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) впервые в своей корпоративной истории может выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие. При этом дивиденды за полугодие могут составить примерно столько же, сколько компания не выплатила по итогам работы в 2021 году, поскольку акционеры отказались принимать решение о распределении прибыли. Совет директоров "Газпрома" во вторник принял решение о созыве внеочередного собрания по этому вопросу. Собрание пройдет 30 сентября в заочной форме. Список акционеров для получения дивидендов будет составлен на 11 октября. Выплаты намечено завершить до 15 ноября. Совет рекомендовал акционерам принять решение о выплате за полугодие 51,03 рубля на акцию. В сумме это составит 1,208 трлн рублей.

Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением, продолжив опускаться на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Пауэлл на прошлой неделе подтвердил решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию. В свою очередь, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью The Wall Street Journal сказал, что ФРС, вероятно, потребуется поднять процентную ставку "несколько выше" уровня в 3,5% годовых, назвав это значение "ограничивающим" и способным затормозить спрос. Уильямс отметил, что ФРС будет необходимо придерживаться ограничивающего значения ставки "в течение следующего года".

Вместе с тем фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику; давление на фондовые рынки АТР оказывают слабые статданные из Китая. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 мск снизился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился по итогам торгов на 0,4%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск растет на 0,7%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,4 пункта по сравнению с 49 пунктами в предыдущий месяц, сообщило Государственное статистическое управление страны. Аналитики ожидали в среднем менее значительного повышения - до 49,2 пункта. PMI сферы услуг и строительства опустился в этом месяце до 52,6 пункта против 53,8 пункта в июле. Сводный PMI снизился до 51,7 пункта с 52,5 пункта.

В свою очередь цены на нефть растут в среду утром, восстанавливаясь после обвала накануне. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в среду составила $100,05 за баррель, что на 0,75% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 5,5%, до $99,31 за баррель. Срок действия октябрьских фьючерсов на Brent истекает с закрытием сессии в среду. Более активно торгуемые ноябрьские контракты прибавляют в цене 0,74%, торгуясь на уровне $98,56 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $92,31 за баррель, что на 0,73% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 5,54%, до $91,64 за баррель.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ повысили оценку профицита нефти в 2022 году с 0,8 млн баррелей в сутки до 0,9 млн б/с, следует из отчетности, подготовленной к заседанию техкомитета, назначенного на 31 августа, с которой ознакомился "Интерфакс". Исходя из отчетности, эксперты понизили оценку роста спроса на нефть в 2022 году по базовому сценарию с 3,4 млн б/с до 3,1 млн б/с, до 100 млн б/с; роста предложения - с 5,8 млн б/с до 5,6 млн б/с, до 100,9 млн б/с.

Трейдеры тем временем ждут еженедельный доклад Минэнерго США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране, который будет опубликован позднее в среду. Эксперты в среднем ожидают, что запасы нефти упали на 1,9 млн баррелей, бензина - более чем на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,2 млн баррелей, согласно опросу S&P Global Commodity Insights.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 5,316 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,361 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 августа практически не изменился и составил 109,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 803,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Европлан-001Р-01" (+0,43%), "СТМ-001Р-01" (+0,29%) и "Роснефть-002Р-04" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-13" (-0,69%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,62%) и "Газпром капитал БО-05" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставки 15-16-го купонов биржевых облигаций серии БО-41 в размере 10,5% годовых. "Трансфин-М" в сентябре 2015 года разместил 10-летние бонды БО-41 объемом 2,15 млрд рублей. Ставка текущего купона - 9,25% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 14 сентября.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило дефолты по выплате 8-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн руб. и 10-го купона бондов серии 002Р-01 на 3,455 млн руб. Причина неисполнения обязательства прежняя - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд руб. На текущий момент не осталось выпусков облигаций компании без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".