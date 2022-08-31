Вероятен рост цены акций "Белуги" в среднесрочной перспективе - BCS Express

Вероятен рост котировок акций ПАО "Белуга Групп" в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Совет директоров компании рекомендовал выплатить 150 руб. дивидендов на акцию за I полугодие 2022 года. Это около 5,1% по текущим котировкам. Дивидендная доходность высокая, при этом бизнес эмитента еще и активно растет. Мощным драйвером выступит дальнейшая экспансия сети "ВинЛаб". Ожидания по акциям исключительно положительные, рост цены в среднесрочной перспективе может быть продолжен. Бумаги выступают интересным инструментом для портфеля в качестве ставки на компанию, ориентированную в первую очередь на внутренний рынок", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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