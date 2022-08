Brent - $100 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением. Фондовые индексы крупнейших государств АТР в основном опускаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть повышаются в среду.

Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением, продолжив опускаться на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Пауэлл на прошлой неделе подтвердил решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

В свою очередь, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что ФРС, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку "несколько выше" уровня в 3,5%, назвав это значение "ограничивающим" и способным затормозить спрос. Уильямс отметил, что ФРС будет необходимо придерживаться ограничивающего значения ставки "в течение следующего года".

Опубликованные во вторник данные исследовательской организации Conference Board показали, что индекс потребительского доверия в США в августе увеличился до 103,2 пункта по сравнению с пересмотренными 95,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - до 97,7 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты FactSet прогнозировали подъем до 97,4 пункта.

Подъем показателя был отмечен впервые за последние четыре месяца, отмечает MarketWatch.

Акции Best Buy Co. (SPB: BBY) выросли на 1,6%. Американский ритейлер электроники зафиксировал снижение чистой прибыли во втором финансовом квартале в 2,4 раза при почти 13%-ном сокращении выручки.

Цена акций Lucid Group Inc. уменьшилась на 6,3%. Американский производитель электромобилей подал на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США "резервную заявку" на привлечение капитала на сумму до $8 млрд, говорится в пресс-релизе компании.

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. подешевели на 2,5%. Компания подала исковое заявление в суд на ряд местных органов власти, ассоциацию дилеров и несколько дилерских компаний штата Луизиана, обвинив их в создании ограничений для продажи электромобилей клиентам напрямую.

Котировки акций Twitter (SPB: TWTR) Inc. снизились на 1,8%. Юристы Илона Маска направили новое письмо руководству соцсети, приведя в нем дополнительные причины, позволяющие, по их мнению, главе Tesla разорвать соглашение о покупке соцсети.

Бумаги Roper Technologies (SPB: ROP) Inc. подешевели на 0,34%. Американская многопрофильная технологическая компания покупает разработчика ПО в сфере образования Frontline Education у инвестиционной Thoma Bravo LP за $3,725 млрд.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 0,96% - до 31790,87 пункта.

Standard & Poor''s 500 к этому времени снизился на 1,1% - до 3986,16 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 1,12% и составил 11883,14 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном опускаются в ходе торгов в среду вслед за снижением американского рынка акций, а также из-за слабых статданных из Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,4 пункта по сравнению с 49 пунктами в предыдущий месяц, сообщило Государственное статистическое управление страны.

Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня второй месяц. Между тем аналитики ожидали в среднем менее значительного повышения - до 49,2 пункта, свидетельствуют результаты опросов The Wall Street Journal и Trading Economics.

PMI сферы услуг и строительства опустился в этом месяце до 52,6 пункта против 53,8 пункта в июле. Сводный PMI снизился до 51,7 пункта с 52,5 пункта.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 мск снизился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%.

В число лидеров повышения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+6,6%), разработчика игр Netease Inc. (+3,9%), интернет-компании Meituan (+4,2%), производителя спортивных товаров Li Ning Co. (+4%).

Между тем подешевели бумаги автомобильных компаний BYD (-7,5%) и Geely (-1,2%), нефтяной PetroChina (-1,3%).

Цена акций Country Garden Holdings Co. упала на 4,8%. Крупнейший застройщик в КНР по объему продаж в первом полугодии сократил чистую прибыль на 96%, что стало максимальным снижением с момента выхода компании на биржу Гонконга в 2007 году.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:38 мск уменьшился на 0,5%.

Стоимость нефтяной компании Inpex снижается на 3,5%, производителей металлов Pacific Metals Co. и Japan Steel Works - соответственно на 2,3% и 2,4%.

Кроме того, дешевеют акции инвестиционно-технологическая компании Softbank Group (-0,3%), производителя потребительской электроники Sony (-1,9%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-0,9%).

Промышленное производство в Японии в июле уменьшилось на 1,8% относительно того же месяца прошлого года, согласно предварительным данным. Индикатор продемонстрировал спад пятый месяц подряд.

Число домов, строительство которых было начато в стране в прошлом месяце, упало на 5,4% в годовом выражении. Показатель снижается третий месяц. Аналитики ожидали сокращения на 4,1%.

Между тем индекс потребительского доверия в Японии в августе поднялся до максимума за три месяца и составил 32,5 пункта. В июле индикатор находился на минимуме за 18 месяцев - 30,2 пункта. Средний прогноз экспертов предполагал подъем всего до 31 пункта.

Розничные продажи в стране в июле увеличились на 2,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таким образом, они выросли по итогам пятого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 1,9%, сообщает Trading Economics.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск вырос на 0,7%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подорожали на 1,4%, автопроизводителя Hyundai Motor на - на 0,3%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,3%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto упала на 2,8% и 0,9% соответственно.

Цены на нефть повышаются в среду, немного восстанавливаясь после обвала накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 мск в среду составляет $100,01 за баррель, что на $0,7 (0,7%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $5,78 (5,5%), до $99,31 за баррель.

Срок действия октябрьских фьючерсов на Brent истекает с закрытием сессии в среду. Более активно торгуемые ноябрьские контракты прибавляют в цене $0,94 (0,96%), торгуясь на уровне $98,78 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,51 за баррель, что на $0,87 (0,95%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $5,37 (5,54%), до $91,64 за баррель.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ повысили оценку профицита нефти в 2022 году с 0,8 млн баррелей в сутки до 0,9 млн б/с, следует из отчетности, подготовленной к заседанию техкомитета, назначенного на 31 августа, с которой ознакомился "Интерфакс".

Исходя из отчетности, эксперты понизили оценку роста спроса на нефть в 2022 году по базовому сценарию с 3,4 млн б/с до 3,1 млн б/с, до 100 млн б/с; роста предложения - с 5,8 млн б/с до 5,6 млн б/с, до 100,9 млн б/с.

Трейдеры тем временем ждут еженедельный доклад Минэнерго США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране, который будет опубликован позднее в среду.

Эксперты в среднем ожидают, что запасы нефти упали на 1,9 млн баррелей, бензина - более чем на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,2 млн баррелей, согласно опросу S&P Global Commodity Insights.