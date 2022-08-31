Brent - $100 за баррель
Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением, продолжив опускаться на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Пауэлл на прошлой неделе подтвердил решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.
В свою очередь, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс в интервью газете The Wall Street Journal сказал, что ФРС, вероятно, потребуется поднять ключевую процентную ставку "несколько выше" уровня в 3,5%, назвав это значение "ограничивающим" и способным затормозить спрос. Уильямс отметил, что ФРС будет необходимо придерживаться ограничивающего значения ставки "в течение следующего года".
Опубликованные во вторник данные исследовательской организации Conference Board показали, что индекс потребительского доверия в США в августе увеличился до 103,2 пункта по сравнению с пересмотренными 95,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - до 97,7 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты FactSet прогнозировали подъем до 97,4 пункта.
Подъем показателя был отмечен впервые за последние четыре месяца, отмечает MarketWatch.
Акции Best Buy Co. (SPB: BBY) выросли на 1,6%. Американский ритейлер электроники зафиксировал снижение чистой прибыли во втором финансовом квартале в 2,4 раза при почти 13%-ном сокращении выручки.
Цена акций Lucid Group Inc. уменьшилась на 6,3%. Американский производитель электромобилей подал на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США "резервную заявку" на привлечение капитала на сумму до $8 млрд, говорится в пресс-релизе компании.
Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. подешевели на 2,5%. Компания подала исковое заявление в суд на ряд местных органов власти, ассоциацию дилеров и несколько дилерских компаний штата Луизиана, обвинив их в создании ограничений для продажи электромобилей клиентам напрямую.
Котировки акций Twitter (SPB: TWTR) Inc. снизились на 1,8%. Юристы Илона Маска направили новое письмо руководству соцсети, приведя в нем дополнительные причины, позволяющие, по их мнению, главе Tesla разорвать соглашение о покупке соцсети.
Бумаги Roper Technologies (SPB: ROP) Inc. подешевели на 0,34%. Американская многопрофильная технологическая компания покупает разработчика ПО в сфере образования Frontline Education у инвестиционной Thoma Bravo LP за $3,725 млрд.
Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 0,96% - до 31790,87 пункта.
Standard & Poor''s 500 к этому времени снизился на 1,1% - до 3986,16 пункта.
Индекс Nasdaq Composite опустился на 1,12% и составил 11883,14 пункта.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном опускаются в ходе торгов в среду вслед за снижением американского рынка акций, а также из-за слабых статданных из Китая.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе увеличился до 49,4 пункта по сравнению с 49 пунктами в предыдущий месяц, сообщило Государственное статистическое управление страны.
Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня второй месяц. Между тем аналитики ожидали в среднем менее значительного повышения - до 49,2 пункта, свидетельствуют результаты опросов The Wall Street Journal и Trading Economics.
PMI сферы услуг и строительства опустился в этом месяце до 52,6 пункта против 53,8 пункта в июле. Сводный PMI снизился до 51,7 пункта с 52,5 пункта.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 мск снизился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%.
В число лидеров повышения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+6,6%), разработчика игр Netease Inc. (+3,9%), интернет-компании Meituan (+4,2%), производителя спортивных товаров Li Ning Co. (+4%).
Между тем подешевели бумаги автомобильных компаний BYD (-7,5%) и Geely (-1,2%), нефтяной PetroChina (-1,3%).
Цена акций Country Garden Holdings Co. упала на 4,8%. Крупнейший застройщик в КНР по объему продаж в первом полугодии сократил чистую прибыль на 96%, что стало максимальным снижением с момента выхода компании на биржу Гонконга в 2007 году.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:38 мск уменьшился на 0,5%.
Стоимость нефтяной компании Inpex снижается на 3,5%, производителей металлов Pacific Metals Co. и Japan Steel Works - соответственно на 2,3% и 2,4%.
Кроме того, дешевеют акции инвестиционно-технологическая компании Softbank Group (-0,3%), производителя потребительской электроники Sony (-1,9%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (-0,9%).
Промышленное производство в Японии в июле уменьшилось на 1,8% относительно того же месяца прошлого года, согласно предварительным данным. Индикатор продемонстрировал спад пятый месяц подряд.
Число домов, строительство которых было начато в стране в прошлом месяце, упало на 5,4% в годовом выражении. Показатель снижается третий месяц. Аналитики ожидали сокращения на 4,1%.
Между тем индекс потребительского доверия в Японии в августе поднялся до максимума за три месяца и составил 32,5 пункта. В июле индикатор находился на минимуме за 18 месяцев - 30,2 пункта. Средний прогноз экспертов предполагал подъем всего до 31 пункта.
Розничные продажи в стране в июле увеличились на 2,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таким образом, они выросли по итогам пятого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 1,9%, сообщает Trading Economics.
Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск вырос на 0,7%.
Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подорожали на 1,4%, автопроизводителя Hyundai Motor на - на 0,3%.
Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,3%.
Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto упала на 2,8% и 0,9% соответственно.
Цены на нефть повышаются в среду, немного восстанавливаясь после обвала накануне.
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 мск в среду составляет $100,01 за баррель, что на $0,7 (0,7%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $5,78 (5,5%), до $99,31 за баррель.
Срок действия октябрьских фьючерсов на Brent истекает с закрытием сессии в среду. Более активно торгуемые ноябрьские контракты прибавляют в цене $0,94 (0,96%), торгуясь на уровне $98,78 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $92,51 за баррель, что на $0,87 (0,95%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $5,37 (5,54%), до $91,64 за баррель.
Эксперты технического комитета ОПЕК+ повысили оценку профицита нефти в 2022 году с 0,8 млн баррелей в сутки до 0,9 млн б/с, следует из отчетности, подготовленной к заседанию техкомитета, назначенного на 31 августа, с которой ознакомился "Интерфакс".
Исходя из отчетности, эксперты понизили оценку роста спроса на нефть в 2022 году по базовому сценарию с 3,4 млн б/с до 3,1 млн б/с, до 100 млн б/с; роста предложения - с 5,8 млн б/с до 5,6 млн б/с, до 100,9 млн б/с.
Трейдеры тем временем ждут еженедельный доклад Минэнерго США о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране, который будет опубликован позднее в среду.
Эксперты в среднем ожидают, что запасы нефти упали на 1,9 млн баррелей, бензина - более чем на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - почти на 1,2 млн баррелей, согласно опросу S&P Global Commodity Insights.