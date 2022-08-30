Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник смешанную динамику на фоне дешевеющих UST

Москва. 30 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанную динамику на фоне дешевеющих американских казначейских обязательств (US Treasuries). Последние продолжают отыгрывать заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о решимости американского ЦБ ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы взять под контроль инфляцию, что в итоге ведет к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 87 базисных пунктов - до 53,69% от номинала (их доходность выросла на 19 базисных пунктов - до 11,88% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 14 базисных пунктов - до 56,58% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 базисного пункта - до 11,01% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подешевели на 31 базисный пункт - до 45,11% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов - до 12,05% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 87 базисных пунктов - до 46,34% от номинала (их доходность выросла на 65 базисных пунктов - до 28,55% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 18 базисных пунктов - до 47,09% от номинала (их доходность снизилась на 8,5 базисного пункта - до 22,32% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 145 базисных пунктов, подешевев до 44,09% от номинала (их доходность выросла на 68 базисных пунктов - до 19,98% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подорожали за день на 23 базисных пункта - до 59,58% от номинала (их доходность снизилась на 19 базисных пунктов - до 34,09% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 70 базисных пунктов, подорожав до 68,42% от номинала (его доходность снизилась на 110 базисных пунктов - до 46,13% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне продолжающегося сезона отпусков и существующих ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает также влияние падающих в цене третий день подряд US Treasuries на динамику отечественных евробондов. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают отсутствие новых сообщений на санкционную и геополитическую тематику, а также укрепляющийся рубль.

Заявления Пауэлла, выступившего 26 августа на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, были более "ястребиными", чем ожидали участники рынка. Пауэлл постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ФРС. "Мы целенаправленно движем нашу политику к состоянию, когда она будет серьезно ограничивать экономическую активность", - сказал глава американского ЦБ. "Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил он.

Важное значение для мировых долговых рынков на этой неделе будут иметь свежие данные с рынка труда США, публикация которых намечена на пятницу. Согласно среднему прогнозу аналитиков, безработица в августе осталась на уровне 3,5%, а количество рабочих мест в экономике страны выросло всего на 300 тыс. (после увеличения на 528 тыс. месяцем ранее), сообщает Trading Economics.