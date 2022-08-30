Рынок акций РФ превысил 2300п по индексу МосБиржи за счет ралли бумаг Газпрома, обновившего пик с начала июля

Москва. 30 августа. Рынок акций РФ во вторник продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и обвалившейся нефти (Brent упала ниже $100 за баррель), однако индексы МосБиржи и РТС смогли закрепиться выше рубежей 2300 и 1200 пунктов соответственно за счет ралли бумаг "Газпрома" (+7,4%), обновивших максимум с начала июля на новостях о временной остановке транспортировки газа по "Северному потоку" в связи с профилактическими работами.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2306,62 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1212,1 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4%.

Доллар просел до 59,94 рубля (-0,46 рубля).

Акции "Газпрома" подскочили до 204 рублей за штуку.

Транспорт газа по газопроводу "Северный поток" планируется приостановить на трое суток - с 31 августа по 3 сентября. В официальном сообщении, опубликованном в соответствии с регламентом ЕС о целостности и прозрачности оптового энергетического рынка (РЕМИТ), ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) (GAZP) опубликовало сроки проведения ремонта - с 04:00 МСК 31 августа по 04:00 МСК 3 сентября. Причина остановки - "профилактические работы на ГПУ N24 на КС "Портовая", отмечается в сообщении.

Кроме "Газпрома" подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1%), акции "Московской биржи" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Акции "Русала" большую часть дня росли в цене после известия, что совет директоров на заседании 29 августа рекомендовал внеочередному собранию акционеров 30 сентября одобрить дивиденды за первую половину 2022 года в размере $0,02 на акцию. Как сообщила компания, дивиденды получат акционеры по данным на 17 октября, общий объем выплат, исходя из размера уставного капитала "Русала", может составить около $304 млн.

В случае одобрения акционерами это может стать первой выплатой "Русалом" дивидендов с 2017 года. Тогда алюминиевая компания перечислила акционерам $0,0197 на акцию (всего около $300 млн).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников, во вторник волатильность индекса МосБиржи сократилась, при этом формируется тренд на восходящую динамику. Ключевую поддержку индексу оказало недавнее ралли цен на газ в Европе, на что отреагировали бумаги "Газпрома". Впрочем, взяли паузу в отскоке бумаги нефтяных компаний. В ближайшие дни ожидается публикация отчетностей "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа".

Лучше остальных выглядел транспортный сектор, где выросли акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) и "Ютэйр" (MOEX: UTAR) на фоне сильных финансовых результатов за I полугодие. В лидеры роста также вошли акции En+ (MOEX: ENPG) Group и "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK). Первая отыгрывала новости об объявлении дивидендов компанией "Русал", ТМК спекулятивно вырос после финансовых результатов, объявленных ранее. После введения санкций в адрес РФ, одной из наиболее перспективных сфер черной металлургии стала трубная промышленность. Ранее больше половины труб импортировались в РФ, ввиду чего после остановки поставок спрос на отечественных производителей ощутимо вырос. Во-вторых, себестоимость производства тонны труб заметно снизилась ввиду обвала цен на сталелитейный прокат. В итоге производители труб являются одними из ключевых бенефициаров текущей рыночной ситуации, не исключено, что ТМК сможет вновь продемонстрировать сильные финансовые результаты, а также выплатить дивиденды за 2022 год.

В целом, высоковероятно, что индекс МосБиржи при поддержке нефтегазового сектора может попробовать уверенно закрепиться в коридоре 2300-2400 пунктов. Следующей реперной точкой может стать отметка 2450 пунктов, полагает Жильников.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, оптимизм на рынке акций РФ к вечеру поубавился на фоне усилившейся нисходящей коррекции нефти. Баррель Brent опустился ниже $100 в свете ухудшения настроений на внешних рынках и усиления доллара к остальным валютам. Индекс американской валюты DXY вышел на максимальные за 20 лет уровни.

В середине недели на общий сантимент и ценовую динамику commodities могут оказать влияние индексы экономической активности в производстве и секторе услуг (PMI) Китая за минувший месяц, первая оценка индекса потребительских цен (ИПЦ) еврозоны за август, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP, еженедельный отчет EIA.

Если в среду общие настроения не улучшатся, цены на нефть не развернутся, а рубль сохранит при этом устойчивость к доллару, индексу МосБиржи будет сложно закрепиться над уровнем 2300 пунктов. В таком случае на российском рынке вероятна локальная коррекция, для индекса МосБиржи актуальным выглядит коридор 2200-2320 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, поддержку рынку акций во вторник оказали секторы металлов и добычи, финансов и транспорта.

День оказался довольно насыщенным различными корпоративными событиями. Прежде всего, совет директоров "Русала" рекомендовал внеочередному собранию акционеров 30 сентября одобрить дивиденды за первую половину 2022 года в размере $0,02 на акцию. Если решение будет одобрено акционерами, то это станет первой выплатой с 2017 года, когда компания направила акционерам $0,0197 на акцию.

Совет директоров ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) рекомендовал направить 150 руб. на акцию в виде промежуточных дивидендов, общая сумма выплат может составить 1,996 млрд рублей, что составляет 88% чистой прибыли компании по МСФО за январь-июнь 2022 года. Компания по-прежнему платит существенно больше прописанных в дивидендной политики 25% от консолидированной чистой прибыли, что не может не радовать инвесторов.

После провала в пятницу и утренней слабости в понедельник, евро начал отыгрывать свои позиции. Заявления представителей ЕЦБ постепенно усиливают ожидания, что европейский регулятор также готов к агрессивным шагам по ужесточению денежной политики. В частности, член совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель говорила о необходимости сильного шага. Ожидания повышения ставки ЕЦБ сразу на 75 базисных пунктов поднялись почти до 70%. Поддержку евро также оказала статистика об ускорении инфляции в Германии.

Нефть активно дешевела во второй половине дня. Сообщения из Ирака отличаются высокой противоречивостью. С одной стороны, местные компании заявляют о том, что беспорядки не повлияли на производство нефти. С другой, атаки на северные месторождения привели к тому, что иностранный персонал нефтегазовых компаний начал готовиться к эвакуации. В любом случае, пока столкновения шиитских групп сосредоточены в Багдаде и не затрагивают нефтяную инфраструктуру. Соответственно, если очередной форс-мажор отменяется, хотя бы временно, то на рынке немедленно актуализуется риск падения спроса на фоне решительности центральных банков по ужесточению денежной политики.

Американский рынок оказался не готов к отскоку после падения на 4% за две торговые сессии, после позитивного старта торгов во вторник индексы вновь ушли в "минус". Если в прошлом ФРС ориентировалась на поддержку финансовых рынков, то в текущий момент основной целью политики является инфляция, а остальное считается второстепенным, отмечает Кочетков.

Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), в Европе утренний рост сменился смешанной динамикой (индексы CAC 40 и FTSE просели на 0,2-0,9%, DAX прибавил 0,5%), вновь снижаются США (индексы теряют 0,9-1,2%).

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в августе выросли на 8,8% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Темпы инфляции ускорились по сравнению с 8,5% в июле. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в августе вырос до 103,2 пункта при прогнозах роста до 97,7-98 пунктов с июльских 95,7 пункта.

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены ускорили коррекцию вниз после скачка накануне (Brent превышала $105 за баррель) из-за возросших опасений дефицита предложения на мировом рынке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $99,14 за баррель (-5,7% и +4,1% в понедельник), октябрьская цена WTI - $91,7 за баррель (-5,5% и +4,2% накануне).

Опасения по поводу состояния мировой экономики и спроса на энергоносители нивелируют беспокойство относительно ограниченного предложения, пишет MarketWatch.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Ливии, а также предстоящее заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться возможность сокращения добычи.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибли более 30 человек, сообщило агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся. Государственная нефтекомпания National Oil Corp., однако, сообщила в понедельник, что объем добычи нефти в стране остается на уровне 1,2 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+15,7%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+12%), акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+7,5%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6,3%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+5,6%), En+ (+4,51%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+4,3%), "Трубной металлургической компании" (+4,2%).

Собрание акционеров "Трубной металлургической компании" одобрило выплату дивидендов в размере 9,68 руб. на акцию по итогам первого полугодия 2022 года, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат составит около 10 млрд рублей, отсечка реестра акционеров под выплаты - 9 сентября. Финальные дивиденды ТМК за 2021 год составляли 82 копейки на акцию, за первое полугодие 2021 года компания выплатила 17,71 руб. на акцию.

Совет директоров ПАО "Белуга групп" (+2,4%) рекомендовал выплатить дивиденды в размере 150 руб. на акцию по итогам I полугодия, сообщила компания. Рекомендуемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 13 октября.

Группа "ЮТэйр" (+1,9%) в I полугодии 2022 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 8,5 раза относительно результата этого же периода прошлого года, до 5,3 млрд руб., говорится в отчете группы. Выручка группы выросла на 16%, до 36,8 млрд руб. Общие долгосрочные обязательства "ЮТэйр" сократились на 10%, до 76 млрд руб.

Холдинг "Селигдар" (MOEX: SELG) (+0,6%) по итогам I полугодия 2022 года сократил EBITDA на 9%, до 5,7 млрд рублей, следует из отчета компании. Между тем, чистая прибыль "Селигдара" по итогам полугодия повысилась в 2,8 раза и составила 10,7 млрд рублей - на фоне увеличения операционной прибыли, получения прибыли от курсовых разниц и роста финансовых доходов.

Подешевели акции ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-11,8%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (-11,1% и -15,2% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-10,8%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-5%), HeadHunter (MOEX: HHRU) (-5%), бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-3,6%).

Выручка "Европейского медицинского центра" (EMC) в первом полугодии 2022 года выросла на 3,4%, до 139,8 млн евро, сообщила компания. Скорректированная консолидированная выручка в евро продемонстрировала рост на 4,1%. В рублях скоректированная выручка снизилась на 5% из-за укрепления рубля. Скорректированняа EBITDA за I полугодие составила 51,7 млн евро, снизившись год к году на 7,8%.

Девелопер "Самолет" (MOEX: SMLT) (-2,5%) по итогам I полугодия 2022 года увеличил скорректированную EBITDA в 2,3 раза, до 18,3 млрд рублей, следует из отчета компании по МСФО. Чистая прибыль девелопера выросла в 1,7 раза, до 5,3 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,55 млрд рублей (из них 22,18 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,71 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,21 млрд рублей на акции "Яндекса").