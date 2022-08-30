Рубль днем перешел к небольшому понижению к доллару и евро вслед за ускорившей снижение нефтью

Москва. 30 августа. Доллар США и евро отыграли потери первой половины торгов и перешли к небольшому росту на "Московской бирже" во вторник днем, рубль немного слабеет к бивалютной корзине на фоне ускорившей снижение нефти.

Курс доллара США составил 60,5 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,74 руб./EUR1, подорожав на 31,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,84 копейки - до 60,61 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и евро на дневных торгах в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения налогового периода августа. Кроме того, давление на рубль оказывает усиление падения цен на нефть после заметного роста по итогам предыдущих торгов.

Решений по новому бюджетному правилу пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть ли решение по этому вопросу, не могу вам сказать. Пока каких-либо решений не озвучивалось", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, обсуждал ли президент с министром финансов проект бюджета на новую трехлетку и новое бюджетное правило. "Естественно, президент с министром финансов общается постоянно. Это постоянное общение в рамках рабочего процесса", - добавил представитель Кремля.

Тем временем, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на стратегической сессии по развитию отечественной финансовой системы вновь повторил тезис о необходимости увеличения доли рублевых расчетов и отказа от "недружественных" валют. "Необходимо также продолжить повышение доли международных расчетов в рублях с постепенным отказом от использования валют "недружественных" стран", - отметил он.

Участники рынков продолжают анализировать заявления представителей мировых центробанков о "скоординированном ужесточении" денежно-кредитных политик. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, выступивший в пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, подтвердил решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил он.

Представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) предупредили в Джексон-Хоуле, что монетарная политика ЕЦБ, вероятно, должна будет оставаться жесткой на протяжении длительного периода времени.

Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что ужесточение политики потребует от мировых ЦБ более крупной "жертвы" в плане последствий для экономики, чем в прошлом, поскольку "глобализация инфляции" затрудняет возможности сохранения центробанками контроля над инфляцией, пишет газета Financial Times.

Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало отметил, что не должно быть сомнений в готовности ЕЦБ поднять ключевые процентные ставки выше так называемого "нейтрального" уровня, который не сдерживает, но и не ограничивает экономическую активность. Он полагает, что ставки могут достичь уровня в 1-2% до конца текущего года.

В настоящее время рынок оценивает в 74,5% вероятность повышения ставки Федрезервом снова на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании, свидетельствует инструмент FedWatch от CME. Данные о безработице в Штатах за август, которые будут опубликованы в пятницу, могут помочь трейдерам более точно оценить вероятные темпы подъема ставки на предстоящем заседании.

"...Понижательные риски для нашей валюты возрастают по мере приближения сентября, когда власти должны возобновить валютные интервенции. Кроме того, Банк России с большой долей вероятности продолжит снижать ставку, тогда как Федрезерв четко дал понять, что нацелен на продолжение подъема стоимости кредитования. Для более внятных попыток роста доллару необходимо подтвердить пробой уровня 60 руб., после чего цель быков сместится на зону 61,60 руб., которая ограничила подъем в середине месяца. В ходе предстоящего месяца пара "доллар-рубль" может дойти до 65 руб./$1 в зависимости от развития ситуации вокруг бюджетного правила", - говорит специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса "Финмир" Валентина Милашевская.

"Рубль лишился поддержки фактора налогового периода и скорее всего продолжит ослабляться к иностранным валютам по мере стабилизации ситуации вокруг временной остановки "Северного потока". В случае утверждения концепции нового бюджетного правила Минфин РФ может начать в тестовом режиме покупку китайского юаня на нефтегазовые сверхдоходы уже в сентябре, что задаст долгосрочный тренд на ослабление рубля", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Нефть усилила снижение в ходе торгов вторника, накануне ее котировки взлетели более чем на 4% из-за возросших опасений дефицита предложения на мировом рынке. В центре внимания трейдеров остается ситуация в Ливии, а также предстоящее заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться возможность сокращения добычи.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $101,39 за баррель, что на 3,52% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,15 за баррель, что на 2,95% ниже итогового значения предыдущей сессии.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибли более 30 человек, сообщило агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся. Государственная нефтекомпания National Oil Corp., однако, сообщила в понедельник, что объем добычи нефти в стране остается на уровне 1,2 млн баррелей в сутки.

Банк России во вторник, 30 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 294,9 млрд рублей (при лимите 2,8 трлн рублей и спросе 2 трлн 294,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,93% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 августа, банки разместили 2 трлн 271 млрд рублей (при лимите 2,65 трлн рублей и спросе 2 трлн 271 млрд рублей) в среднем по ставке также 7,93% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка понизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 2 базисных пункта - до 8,29% и 8,32% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках понедельника - 8,33%, 8,38% и 8,4% годовых соответственно.