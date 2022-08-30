.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем перешел к небольшому понижению к доллару и евро вслед за ускорившей снижение нефтью
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июле замедлилось до 0,5%
Снижение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 0,5%, за 7 месяцев рост оценивается в 1%, сообщил Росстат
 
За 1-е полугодие число получателей маткапитала сократилось на 12,6%
За 1-е полугодие 2022 года число получателей маткапитала сократилось на 12,6% и составило 517 тыс. человек, заключили аудиторы Счетной палаты, проанализировав отчетность Пенсионного фонда, пишет "Коммерсант". Основные способы использования...
 
В России растет спрос на услуги ломбардов
Спрос россиян на услуги ломбардов на начало года вырос по сравнению с допандемийным и докризисным уровнем на 25-30%, следует из данных, предоставленных "Независимой газете" Ассоциацией развития ломбардов. Причем до 40% от заложенного портфеля...
 
Минпромторг подготовил предложения по поддержке промкластеров
Минпромторг по поручению президента подготовил предложения по поддержке промышленных кластеров, главная цель которых - импортозамещение технологически сложной продукции. Среди них - обнуление налога на прибыль, снижение ставки страховых взносов до...
 
30 августа 2022 года 15:33

Рубль днем перешел к небольшому понижению к доллару и евро вслед за ускорившей снижение нефтью

Москва. 30 августа. Доллар США и евро отыграли потери первой половины торгов и перешли к небольшому росту на "Московской бирже" во вторник днем, рубль немного слабеет к бивалютной корзине на фоне ускорившей снижение нефти.

Курс доллара США составил 60,5 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,74 руб./EUR1, подорожав на 31,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,84 копейки - до 60,61 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и евро на дневных торгах в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность после завершения налогового периода августа. Кроме того, давление на рубль оказывает усиление падения цен на нефть после заметного роста по итогам предыдущих торгов.

Решений по новому бюджетному правилу пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть ли решение по этому вопросу, не могу вам сказать. Пока каких-либо решений не озвучивалось", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, обсуждал ли президент с министром финансов проект бюджета на новую трехлетку и новое бюджетное правило. "Естественно, президент с министром финансов общается постоянно. Это постоянное общение в рамках рабочего процесса", - добавил представитель Кремля.

Тем временем, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на стратегической сессии по развитию отечественной финансовой системы вновь повторил тезис о необходимости увеличения доли рублевых расчетов и отказа от "недружественных" валют. "Необходимо также продолжить повышение доли международных расчетов в рублях с постепенным отказом от использования валют "недружественных" стран", - отметил он.

Участники рынков продолжают анализировать заявления представителей мировых центробанков о "скоординированном ужесточении" денежно-кредитных политик. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, выступивший в пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, подтвердил решимость американского ЦБ продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы взять под контроль инфляцию.

"Повышение ставок, замедление экономического роста и ослабление рынка труда сдержат инфляцию, но также и причинят некоторую боль домохозяйствам и бизнесу. Это печальная цена снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать еще более серьезную боль", - заявил он.

Представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) предупредили в Джексон-Хоуле, что монетарная политика ЕЦБ, вероятно, должна будет оставаться жесткой на протяжении длительного периода времени.

Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что ужесточение политики потребует от мировых ЦБ более крупной "жертвы" в плане последствий для экономики, чем в прошлом, поскольку "глобализация инфляции" затрудняет возможности сохранения центробанками контроля над инфляцией, пишет газета Financial Times.

Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало отметил, что не должно быть сомнений в готовности ЕЦБ поднять ключевые процентные ставки выше так называемого "нейтрального" уровня, который не сдерживает, но и не ограничивает экономическую активность. Он полагает, что ставки могут достичь уровня в 1-2% до конца текущего года.

В настоящее время рынок оценивает в 74,5% вероятность повышения ставки Федрезервом снова на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании, свидетельствует инструмент FedWatch от CME. Данные о безработице в Штатах за август, которые будут опубликованы в пятницу, могут помочь трейдерам более точно оценить вероятные темпы подъема ставки на предстоящем заседании.

"...Понижательные риски для нашей валюты возрастают по мере приближения сентября, когда власти должны возобновить валютные интервенции. Кроме того, Банк России с большой долей вероятности продолжит снижать ставку, тогда как Федрезерв четко дал понять, что нацелен на продолжение подъема стоимости кредитования. Для более внятных попыток роста доллару необходимо подтвердить пробой уровня 60 руб., после чего цель быков сместится на зону 61,60 руб., которая ограничила подъем в середине месяца. В ходе предстоящего месяца пара "доллар-рубль" может дойти до 65 руб./$1 в зависимости от развития ситуации вокруг бюджетного правила", - говорит специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса "Финмир" Валентина Милашевская.

"Рубль лишился поддержки фактора налогового периода и скорее всего продолжит ослабляться к иностранным валютам по мере стабилизации ситуации вокруг временной остановки "Северного потока". В случае утверждения концепции нового бюджетного правила Минфин РФ может начать в тестовом режиме покупку китайского юаня на нефтегазовые сверхдоходы уже в сентябре, что задаст долгосрочный тренд на ослабление рубля", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Нефть усилила снижение в ходе торгов вторника, накануне ее котировки взлетели более чем на 4% из-за возросших опасений дефицита предложения на мировом рынке. В центре внимания трейдеров остается ситуация в Ливии, а также предстоящее заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться возможность сокращения добычи.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $101,39 за баррель, что на 3,52% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,15 за баррель, что на 2,95% ниже итогового значения предыдущей сессии.

В минувшие выходные в Триполи произошли боестолкновения между двумя вооруженными формированиями, в результате которых погибли более 30 человек, сообщило агентство Bloomberg. Это вызвало опасения, что Ливию ждет очередной полномасштабный конфликт, в результате которого поставки нефти на мировой рынок сократятся. Государственная нефтекомпания National Oil Corp., однако, сообщила в понедельник, что объем добычи нефти в стране остается на уровне 1,2 млн баррелей в сутки.

Банк России во вторник, 30 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 294,9 млрд рублей (при лимите 2,8 трлн рублей и спросе 2 трлн 294,9 млрд рублей) в среднем по ставке 7,93% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 августа, банки разместили 2 трлн 271 млрд рублей (при лимите 2,65 трлн рублей и спросе 2 трлн 271 млрд рублей) в среднем по ставке также 7,93% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка понизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 2 базисных пункта - до 8,29% и 8,32% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках понедельника - 8,33%, 8,38% и 8,4% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 августа 2022 года 19:32
Рубль вечером возобновил рост к доллару и евро, завершил день умеренным укреплением в обеих парах
Москва. 30 августа. Доллар США и евро понизились на "Московской бирже" по итогам волатильных торгов вторника; рубль укрепился к бивалютной корзине, невзирая на ускорение падения цен на нефть.    читать дальше
.
30 августа 2022 года 19:28
Рынок акций РФ превысил 2300п по индексу МосБиржи за счет ралли бумаг Газпрома, обновившего пик с начала июля
Москва. 30 августа. Рынок акций РФ во вторник продемонстрировал смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и обвалившейся нефти (Brent упала ниже $100 за баррель), однако индексы МосБиржи и РТС смогли закрепиться выше рубежей 2300 и 1200 пунктов соответственно за счет ралли бумаг "Газпрома" (+7,4%), обновивших максимум с начала июля на новостях о временной остановке транспортировки газа по "Северному потоку" в связи с профилактическими работами.    читать дальше
.
30 августа 2022 года 19:15
Цены евробондов РФ продемонстрировали во вторник смешанную динамику на фоне дешевеющих UST
Москва. 30 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанную динамику на фоне дешевеющих американских казначейских обязательств (US Treasuries). Последние продолжают отыгрывать заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о решимости американского ЦБ ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы взять под контроль инфляцию, что в итоге ведет к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
30 августа 2022 года 19:02
Доллар усилил позиции с окончанием налогового периода - "Велес Капитал"
С окончанием налогового периода доллар усилил позиции, но дальнейший его рост относительно рубля пока сдерживает нефть, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. Эксперт напоминает, что во вторник после утренних попыток укрепления рубль большую...    читать дальше
.
30 августа 2022 года 18:27
Sber CIB обновил топ дивидендных российских акций
Sber CIB обновил топ дивидендных российских акций, в список вошли "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "ФосАгро", "РусГидро", "Татнефть", "Интер РАО", "ОГК-2" и "МТС", сообщается в материале инвестбанка. Аналитики подчеркивают, что в дивидендной подборке по-прежнему делают ставку на компании с...    читать дальше
.
30 августа 2022 года 18:00
Sber CIB рекомендует покупать акции Совкомфлота с прогнозной ценой 51,3 руб
Sber CIB рекомендует покупать акции "Совкомфлота" с прогнозной стоимостью 51,3 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестбанка. "Компания решила не выплачивать дивиденды за 2021 год, однако ее акции все же выглядят недооцененными....    читать дальше
.
30 августа 2022 года 17:41
Бумаги Полюса в текущий момент интересны для вложений - "Мои Инвестиции"
Бумаги "Полюса" могут быть интересны инвесторам для покупок в настоящее время, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "По нашим оценкам, при текущих ценах на золото дивидендная доходность бумаг "Полюса" за следующие 12 месяцев может составить 7,4% (финальные дивиденды за 2021 год и...    читать дальше
.
30 августа 2022 года 17:06
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции Bionano Genomics, ACM Research, Arcturus Therapeutics, Intellia Therapeutics и nLight
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции Bionano Genomics, ACM Research, Arcturus Therapeutics, Intellia Therapeutics и nLIGHT Inc., сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Валерия Емельянова. "Около 30 нанотехнологичных акций торгуются на "СПБ бирже". Многие из них...    читать дальше
.
30 августа 2022 года 16:35
Акции Positive Technologies интересны для покупок в настоящее время - Sber CIB
Акции Positive Technologies интересны для покупок в настоящее время, считают аналитики Sber CIB. По мнению экспертов инвестбанка, котировки бумаг эмитента обладает следующими драйверами роста: - Последние два года бизнес Positive Technologies растет быстрее отрасли: продажи компании увеличиваются...    читать дальше
.
30 августа 2022 года 16:11
"Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Белуги
Аналитики "Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Белуга Групп", сообщается в комментарии. "Совет директоров "Белуги" рекомендовал направить 150 руб. на акцию в виде промежуточных дивидендов. Общая сумма дивидендов (без учета казначейских акций) может составить 1,996...    читать дальше
.
30 августа 2022 года 15:39
Возможно восстановление цены акций Twitter в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара
Возможно начало восстановления котировок акций Twitter в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. "Юристы Илона Маска вызвали в суд бывшего руководителя службы безопасности Twitter Пейтера Затко. Он может помочь Маску в ходе...    читать дальше
.
30 августа 2022 года 15:20
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Haier
алитики "Финама" подтверждают рейтинг "покупать" для акций производителя бытовой техники и электроники Haier Smart Home на фоне опубликованных результатов эмитента за первое полугодие 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов...    читать дальше
.
30 августа 2022 года 14:59
"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Татнефти
"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Татнефти", говорится в комментарии инвесткомпании. "Татнефть" в I полугодии 2022г получила чистую прибыль по МСФО в размере 139,8 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Выручка в январе-июне составила 790,8 млрд рублей, что...    читать дальше
.
30 августа 2022 года 14:33
BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Селигдара
BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций "Селигдара", отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Павла Гаврилова. "Селигдар" предоставил нейтральные результаты по итогам I полугодия. Компания продолжает диверсифицировать бизнес, поскольку доля доходов, кроме...    читать дальше
.
30 августа 2022 года 14:06
Рубль лишился поддержки фактора налогового периода - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль лишился поддержки фактора налогового периода и, скорее всего, продолжит ослабляться к иностранным валютам, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль в начале торгов вторника укрепляется по отношению к доллару и евро, однако усиление национальной валюты носит скорее локальный...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.