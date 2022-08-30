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Главная / Мнения аналитиков / "Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Белуги
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30 августа 2022 года 16:11
"Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Белуги
Аналитики "Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Белуга Групп", сообщается в комментарии. "Совет директоров "Белуги" рекомендовал направить 150 руб. на акцию в виде промежуточных дивидендов. Общая сумма дивидендов (без учета казначейских акций) может составить 1,996 млрд рублей, что составляет 88% чистой прибыли компании по МСФО за январь-июнь 2022 года, - отмечает главный аналитик по российскому рынку "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Алексей Павлов. - Напомним, что промежуточные выплаты "Белуги" за первое полугодие 2021 года составили 72,76 рубля, а совокупный объем дивидендов также составил 88% от чистой прибыли по МСФО за соответствующий период. Таким образом, компания по-прежнему платит существенно больше прописанных в дивидендной политики 25% от консолидированной чистой прибыли, что не может не радовать инвесторов. Таким образом, новость считаем однозначно позитивной. Сохраняем рекомендацию "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БЕЛУГА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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