Возможно восстановление цены акций Twitter в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Возможно начало восстановления котировок акций Twitter в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

"Юристы Илона Маска вызвали в суд бывшего руководителя службы безопасности Twitter Пейтера Затко. Он может помочь Маску в ходе предстоящего судебного разбирательства, запланированного на 17 октября. Цена акций социальной сети сейчас находится на уровне $40 за акцию - примерно сопоставимо с уровнем 1 апреля ($39,3) до предложения г-на Маска о покупке компании по цене $54,2 за штуку, поэтому мы считаем потенциал снижения котировок Twitter ограниченным и в краткосрочной перспективе, напротив, ожидаем их восстановления", - пишут эксперты в обзоре.

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