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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Татнефти
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30 августа 2022 года 14:59
"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Татнефти
"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Татнефти", говорится в комментарии инвесткомпании. "Татнефть" в I полугодии 2022г получила чистую прибыль по МСФО в размере 139,8 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Выручка в январе-июне составила 790,8 млрд рублей, что на 42% больше, чем в первом полугодии 2021 года. От продажи нефти компания получила 570,7 млрд рублей (+43,5%) выручки от реализации нефтепродуктов - 446 млрд рублей (рост в 1,6 раза). Мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании на фоне ее высокой открытости, приверженности дивидендной политике и снижения дисконта Urals-Brent. Дивидендная доходность привилегированных акций по ближайшей выплате 7,7%. Закрытие реестра - 11 октября 2022г. Прогнозная доходность по совокупным дивидендам в следующие 12 месяцев - 15,5%", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТАТНЕФТЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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30 августа 2022 года 19:32
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Аналитики "Открытие Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Белуга Групп", сообщается в комментарии. "Совет директоров "Белуги" рекомендовал направить 150 руб. на акцию в виде промежуточных дивидендов. Общая сумма дивидендов (без учета казначейских акций) может составить 1,996... читать дальше
.30 августа 2022 года 15:39
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Москва. 30 августа. Доллар США и евро отыграли потери первой половины торгов и перешли к небольшому росту на "Московской бирже" во вторник днем, рубль немного слабеет к бивалютной корзине на фоне ускорившей снижение нефти. читать дальше
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.30 августа 2022 года 14:06
Рубль лишился поддержки фактора налогового периода и, скорее всего, продолжит ослабляться к иностранным валютам, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль в начале торгов вторника укрепляется по отношению к доллару и евро, однако усиление национальной валюты носит скорее локальный... читать дальше
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