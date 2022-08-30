"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций "Татнефти", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Татнефть" в I полугодии 2022г получила чистую прибыль по МСФО в размере 139,8 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Выручка в январе-июне составила 790,8 млрд рублей, что на 42% больше, чем в первом полугодии 2021 года. От продажи нефти компания получила 570,7 млрд рублей (+43,5%) выручки от реализации нефтепродуктов - 446 млрд рублей (рост в 1,6 раза). Мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании на фоне ее высокой открытости, приверженности дивидендной политике и снижения дисконта Urals-Brent. Дивидендная доходность привилегированных акций по ближайшей выплате 7,7%. Закрытие реестра - 11 октября 2022г. Прогнозная доходность по совокупным дивидендам в следующие 12 месяцев - 15,5%", - отмечают эксперты.

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