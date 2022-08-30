BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций "Селигдара", отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Павла Гаврилова.

"Селигдар" предоставил нейтральные результаты по итогам I полугодия. Компания продолжает диверсифицировать бизнес, поскольку доля доходов, кроме золота, растет. Снижение продаж золота было компенсировано как раз за счет диверсификации. Реакцию на отчет можно назвать сдержанной", - пишет Гаврилов.

Эксперт нейтрально оценивает среднесрочные перспективы акций компании: стоимость золота перешла к снижению, а рубль остается крепким. Более того, основной оптимизм уже заложен в котировки, и без новых стимулов, на взгляд Гаврилова, нет причин для переоценки акций.

"Долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной, - указывает аналитик инвесткомпании. - Как мы отмечали в недавнем обзоре, в моменте нет причин для увеличения дивидендов, учитывая расширение производства. Долговая нагрузка выросла по сравнению с концом 2021г. Если соотношение чистого долга к EBITDA не опустится по итогам 9 месяцев ниже 2х, то при наличии промежуточных дивидендов на выплаты компания направит лишь 10% от чистой прибыли".

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